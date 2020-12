Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown - Λαζανάς στον ΑΝΤ1: μας “φοβίζει” το άνοιγμα της αγοράς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μερική απόδοση των περιοριστικών μέτρων κάνει λόγο ο Λοιμωξιολόγος. Τι λέει για το εμβόλιο και την δράση του, αλλά και τις απειλές σε μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.