Οικονομία

Lockdown: πως θα γίνει το κλιμακωτό άνοιγμα της αγοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε σήμερα η βήμα - βήμα άρση των περιορισμών στην λειτουργία καταστημάτων. Ποιοί ΚΑΔ ακολουθούν και ποτε.

Από σήμερα και μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2021, και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα λειτουργούν τα 110 καταστήματα που πωλούν αμιγώς εποχικά είδη και οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους στέλνοντας SMS στο 13033 με την επιλογή «2».

Παράλληλα από σήμερα, επιτρέπεται να πωλούν χριστουγεννιάτικα είδη και τα σούπερ μάρκετ ενώ στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να ανοίξει η αγορά κλιμακωτά, μέσα τις γιορτές.

Όπως σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, αν καταγραφούν σκηνές συνωστισμού, δεν θα υπάρχει άλλη δυνατότητα και θα πρέπει να ξανακλείσουν τα μαγαζιά. «Δεν θα ρισκάρουμε τη διάδοση του κορονοϊού στο κρισιμότερο σημείο», γενικότερα όμως, όπως είπε, μόλις δοθεί, το πράσινο φως, από την Επιτροπή για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, θα ανοίγουν τα μαγαζιά ανά 3-4 μέρες επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος να επαναλειτουργούν ανά εβδομάδα.

Οι δραστηριότητες των οποίων θα προηγηθεί η επαναλειτουργία είναι κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία και ανθοπωλεία. Ειδικά για τα παιχνίδια, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι όταν θα επαναλειτουργήσουν, θα ανοίξουν όλα μαζί, μικρά και μεγάλα. «Τα μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών έχουν τεράστιο όγκο εμπορεύματος που επίσης έχει εποχικά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μέρος τους πωλείται κατά τη διάρκεια των εορτών», σημείωσε.

Αν όλα πάνε καλά, πρόσθεσε ο ίδιος, και δουλέψουμε 3-4 μέρες με ανοιχτά τα μαγαζιά «και δούμε ότι τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και κυρίως τηρούνται τα μέτρα, θα πάμε και στο υπόλοιπο λιανικό εμπόριο».

Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο ίδιος, ως υπουργός Ανάπτυξης θα ήθελε να ανοίξει όλο το λιανικό εμπόριο μέσα στις γιορτές, «γιατί είναι μεγάλη η ζημιά για μια επιχείρηση να μη δουλέψει αυτό το διάστημα».

Σε ό,τι αφορά στα εμπορικά κέντρα, στην κλιμακωτή σειρά, είναι τα τελευταία που θα ανοίξουν. Πρώτα θα ανοίξουν τα μικρότερα καταστήματα και μετά τα μεγάλα. «Πάντως και τα εμπορικά κέντρα πρέπει να ανοίξουν τις γιορτές», ξεκαθάρισε ο υπουργός.

Τέλος, ανέφερε ότι όσοι θα παραβιάζουν τα μέτρα, δε θα έχουν μόνο πρόστιμο, αλλά θα κλείνουν αυτόματα και θα παραμένουν κλειστοί καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών.

Ποιοι ΚΑΔ λειτουργούν από σήμερα

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αμιγώς εποχικά έχουν ως κύριες δραστηριότητες τις παρακάτω:

Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα με ΚΑΔ/47.59.56.16

Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων με ΚΑΔ/47.65.67.02

Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά με ΚΑΔ/47.65.67.06

Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κλπ με ΚΑΔ/47.65.67.07

Τα προϊόντα που εντάσσονται στους παραπάνω 4 ΚΑΔ μπορούν να πωλούνται και από τις Υπεραγορές Τροφίμων (σουπερ μάρκετ).

Διάρκεια ισχύος της λειτουργίας των καταστημάτων από 7 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου του 2021.

Επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες απαγορεύεται να πωλούν τα εν λόγω προϊόντων

Επίσης δεν επιτρέπεται η μεταβολή στοιχείων ως προς τον πρωτεύοντα ΚΑΔ μέσω της φορολογικής διοίκησης, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων

Οι κανόνες λειτουργίας

Οι κανόνες λειτουργίας είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού και ενταγμένοι στις διαδικασίες του lockdown, και έχουν ως εξής:

Για την μετάβαση στο κατάστημα απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 ή συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωση κίνησης ή και χειρόγραφη βεβαίωση για (Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ).

Ωράριο λειτουργίας από 7 π.μ. έως 8:30 μ.μ.

Ως προς τον πληθυσμό εντός των καταστημάτων ισχύουν τα εξής:

Αναλογία ατόμων ανά τ.μ. 4/100

'Ανω των 100 τ.μ. 1 άτομο για κάθε 15 τ.μ.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό.

Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ ατόμων.

Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί ωστόσο αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι της τάξεως του 40%.

Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενης σκάλας, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.