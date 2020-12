Πολιτισμός

Στέλιος Κερασίδης: Ο 8χρονος πιανίστας διασκευάζει το “Γιάννη μου, το μαντήλι σου” (βίντεο)

Εκπληκτική διασκευή του παραδοσιακού ηπειρώτικου τραγουδιού από τον 8χρονο Έλληνα πιανίστα.

Ο ταλαντούχος Στέλιος Κερασίδης, ο οποίος έχει καταφέρει να μαγέψει όλο τον κόσμο με το ταλέντο του στο πιάνο στα μόλις 8 του έτη, διασκεύασε το παραδοσιακό ηπειρώτικο «Γιάννη μου το μαντήλι σου». Στο κλαρίνο τον συνοδεύει η Ιωάννα Χαραλάμπους και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Ο 8χρονος πιανίστας έχει ήδη εμφανιστεί σε θρυλικές μουσικές αίθουσες του κόσμου, όπως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και το Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Γεννήθηκε το 2012 στην Αθήνα και ξεκίνησε να παίζει πιάνο 2,5 ετών, εμπνευσμένος από τον πατέρα του, ο οποίος είναι καθηγητής και σολίστ του πιάνου. Στη διδασκαλία του συμβάλλει και η παγκοσμίου φήμης σολίστ Αγαθή Λεμονή.