Life

Ο Θανάσης Αλευράς για τη συμμετοχή του στο “Your Face Sounds Familiar” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Θανάσης Αλευράς επιστρέψει στον... τόπο του "εγκλήματος" και δεν κρύβει τη χαρά του. Τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τη συμμετοχή του στο YFSF.