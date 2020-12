Οικονομία

Γραφείο Προϋπολογισμού: βραχυχρόνια διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις του κορονοϊού

Το Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή τονίζει την ανάγκη εκπόνησης μιας στρατηγικής διαχείρισης της πανδημίας.

Του Νίκου Ρογκάκου

Καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει εν μέσω της πανδημίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προβλέπει η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, ενώ όπως σημειώνει «είναι βραχυχρόνια διαχειρίσιμες οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία δεδομένης της πανευρωπαϊκής δημοσιονομικής χαλάρωσης και της στήριξης της ΕΚΤ».

Από τη άλλη πλευρά τονίζει στην έκθεση την εντεινόμενη αβεβαιότητα και τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους από το χτύπημα του δεύτερου κύματος, το οποίο ναρκοθετεί κάθε πρόβλεψη για την επόμενη μέρα.

Επίσης το Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή τονίζει την ανάγκη εκπόνησης μιας στρατηγικής διαχείρισης της πανδημίας όχι μόνο με μεταβιβάσεις και φοροαπαλλαγές αλλά και με ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών σημειώνοντας πως ορισμένες από τις προτάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη αποτελούν μια σπάνια ευκαιρία για τις πολιτικές δυνάμεις ώστε να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Στη νέα έκθεση αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη των εκκρεμών συντάξεων, μετά την «παραφωνία» που είχε σημειωθεί στην έκθεση του δεύτερου τριμήνου, με το ΓΠΚΒ να ευχαριστεί στο εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης το ΓΛΚ, τον ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για την παροχή στοιχείων. Σύμφωνα με αυτά ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μειώθηκε από 164.680 στο τέλος Ιουνίου 2020 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 640 εκατ. ευρώ) σε 163.224 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 620 εκατ. ευρώ).

Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις συνταξιοδότησης μειώθηκαν από 138.323 στο τέλος Ιουνίου 2020 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 633 εκατ. ευρώ) σε 133.354 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 608 εκατ. ευρώ). Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η εξέλιξη των εκκρεμών και των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης στο τέλος κάθε τριμήνου για τα έτη 2019 και 2020, καθώς και η σχετική εκτιμώμενη δαπάνη.

Πίνακας 8 Αριθμός εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης στο τέλος κάθε τρίμηνου κατά τα έτη 2019-2020 (ποσά σε ευρώ)

? ? Εκκρεμείς συντάξεις Οφειλόμενο ποσό εκκρεμών συντάξεων (εκτίμηση) Ληξιπρόθεσμες συντάξεις Οφειλόμενο ποσό ληξιπρόθεσμων συντάξεων (εκτίμηση) 1ο Τρίμηνο 2019 ? 121.408 419.823.466 89.828 408.741.743 2ο Τρίμηνο 2019 ? 131.747 446.885.659 100.413 435.428.396 3ο Τρίμηνο 2019 ? 147.800 510.973.929 113.340 498.542.429 4ο Τρίμηνο 2019 ? 157.175 552.793.007 121.253 538.300.729 1ο Τρίμηνο 2020 ? 162.109 590.402.702 129.649 577.550.354 2ο Τρίμηνο 2020 ? 164.680 639.998.026 138.323 632.875.328 3ο Τρίμηνο 2020 ? 163.224 619.821.796 133.354 608.164.362 Πηγή: ΕΦΚΑ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορολογουμένων το ΓΚΠΒ ενσωματώνει στην έκθεσή του στοιχεία της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οποία το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020, διαμορφώθηκε στα 106,2 δις ευρώ, αυξημένο κατά 1,3 δις ευρώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019. Παράλληλα, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο παρουσιάζει αύξηση κατά 1 δις ευρώ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντός του τρίτου τριμήνου οι εκροές από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,3 δις ευρώ), ήταν λιγότερες από τις εισροές, δηλαδή τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (2,1 δις ευρώ).

Στέλεχος του ΓΚΠΒ στο οποίο τέθηκε η ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο διαγραφής χρεών μετά την πανδημία περιορίστηκε να δηλώσει πως «αποτελεί ένα σύνθετο θέμα». Ο ίδιος πάντως τάχθηκε υπέρ της παροχής δυνατότητας εξόφλησης των συσσωρευμένων υποχρεώσεων στο μέγιστο αριθμό δόσεων, εξέλιξη η οποία όπως εκτίμησε δεν αντικρούει την επιδίωξη εδραίωσης κουλτούρας πληρωμών.