Φινάλε στους ομίλους του Champions League με μεγάλα παιχνίδια σε Ισπανία και Γερμανία

Ξεκινάει και πάλι η δράση στο Champions League με τους πρώτους αγώνες για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ξεχωρίζει η μεγάλη αναμέτρηση στο Καμπ Νου ανάμεσα στην γηπεδούχο Μπαρτσελόνα και την Γιουβέντους (22:00), που θα κρίνει την πρωτιά στον 7ο όμιλο του Champions League. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από εντυπωσιακές νίκες στην προηγούμενη αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι Καταλανοί επικράτησαν 3-0 της Φερεντσβάρος εκτός έδρας, ενώ η «Γηραιά Κυρία» της Ντιναμό Κιέβου εντός με το ίδιο σκορ.

Στο άλλο μεγάλο αυριανό ματς η Λειψία υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00). Οι Γερμανοί θέλουν να συνεχίσουν τον εντυπωσιακό τους σερί με 7/7 νίκες εντός έδρας. Την ίδια στιγμή οι «μπέμπηδες» θέλουν τη νίκη πάση θυσία για να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης, μετά την εντός έδρας νίκης από την Παρί Σεν Ζερμέν.

