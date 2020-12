Κοινωνία

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ

Μαζί του νοσηλεύονται ακόμη δύο κληρικοί.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ, ο οποίος εισήχθη το βράδυ της Τρίτης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο Μητροπολίτης Καστοριάς παρουσίασε συμπτώματα κορονοϊού και υποβλήθηκε σε τεστ που βγήκε θετικό. Η νοσηλεία του Σεβασμιότατου κρίθηκε απαραίτητη και εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του GRTimes.gr, στο ίδιο νοσοκομείο εισήχθησαν και άλλοι δύο κληρικοί από την Καστοριά, οι οποίοι επίσης βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Όπως μεταδίδει, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ δεν έχει διασωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.