Αθλητικά

EuroCup: Έχασε και αποκλείστηκε ο Προμηθέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αχαιοί ηττήθηκαν από την Τσεντεβίτα στη Λουμπλιάνα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής.

Ήττα που ισοδυναμεί με αποκλεισμό από τη συνέχεια του EuroCup, υπέστη στη Λιουμπλιάνα ο Προμηθέας Πατρών. Οι Αχαιοί ηττήθηκαν 77-73 από την Τσεντεβίτα Ολίμπια, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 2-6 στον Δ' όμιλο, το οποίο δεν τους επιτρέπει να κάνουν όνειρα πρόκρισης.

Ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 14-4 και είδε την Τσεντεβίτα να επιστρέφει από το -15 (19-34 στο 15΄) και να γράφει το 46-45 στο 25΄, στοίχισε στον Προμηθέα, που έχασε τη συνοχή του στο μεγαλύτερο μέρος της επανάληψης και δεν κατάφερε να πετύχει το “διπλό” που θα κρατούσε ζωντανό το ευρωπαϊκό όνειρο.

Οι Αχαιοί, πάντως, μάζεψαν τα κομμάτια τους στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης, ισοφάρισαν σε 69-69, ενώ είχαν την ευκαιρία στα 5΄΄ για τη λήξη να “καθαρίσουν” τον αγώνα με τον Ίαν Μίλερ, αλλά ο Αμερικανός δεν βρήκε στόχο από τα 6,75μ, με τον Έντο Μούριτς να “κλειδώνει” τη νίκη των γηπεδούχων από τη γραμμή των βολών.

Κορυφαίος της ελληνικής ομάδας ήταν ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με “triple double” (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ), ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντάνι Αγκμπελέσε με 17. Από τους γηπεδούχους “έλαμψε” ο Κέντρικ Πέρι, με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-21, 32-41, 59-55, 77-73

Τσεντεβίτα (Γκόλεματς): Πέρι 24, Χόπκινς 11, Μούριτς 9, Ούκιτς 2, Μπλάζιτς 18, Μπράουν 4, Χότζιτς 3, Τζόουνς, Μαρίνκοβιτς 6.

Προμηθέας (Γιατράς): Αγκμπελέσε 17, Λούντζης 3, Αγραβάνης 4, Γκάρετ 11, Φαγιέ 3, Χριστοδούλου 7, Μάντζαρης 12, Μίλερ 16, Ραντίσεβιτς.