Πολιτισμός

Οδυσσέας Ελύτης: Το σπίτι που θα στεγάσει την κληρονομιά του (εικόνες)

Στο κτήριο δημιουργούνται χώροι για την έκθεση, αλλά και τη φύλαξη του αρχείου Ελύτη, όπως και για το σπουδαίο οπτικό υλικό, το οποίο προβάλλει το πολυποίκιλο έργο του.

Τη δημιουργία ενός «σπιτιού» για να στεγαστεί η σπουδαία κληρονομιά που άφησε ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, θέτει στην τελική ευθεία το υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του για το διατηρητέο κτήριο και τα δύο βοηθητικά κτίσματα στη συμβολή των οδών Διοσκούρων και Πολυγνώτου στην Πλάκα, τα οποία είναι ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟΑ.

Τις εργασίες αποκατάστασης έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 657.200 ευρώ. Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για το α΄ τρίμηνο του 2021.

«Στο κτήριο δημιουργούνται χώροι για την έκθεση αλλά και τη φύλαξη του Αρχείου Ελύτη, όπως και για το σπουδαίο οπτικό υλικό το οποίο προβάλλει το πολυποίκιλο έργο του» αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού. «Ταυτόχρονα, μέσα από φωτογραφίες, κείμενα, ηχητικό και οπτικό υλικό, παρουσιάζεται ανάγλυφα η ζωή του Ποιητή, ενώ αποκαθίσταται το γραφείο του με προσωπικά του αντικείμενα».

«Το Αρχείο Ελύτη βρίσκεται σήμερα στην κατοχή της κ. Ιουλίτας Ηλιοπούλου, η οποία είχε και την πρωτοβουλία της πρότασης προς το υπουργείο Πολιτισμού, το 2013. Οι μελέτες αποκατάστασης του κτηρίου - προσφορά των μελετητικών γραφείων Α. Σαμαρά (αρχιτεκτονική μελέτη) και Π. Παναγιωτόπουλου (στατική μελέτη) - εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων τον Ιούλιο 2013».

Το σχέδιο αποκατάστασης του κτιρίου, τοποθετεί στο ισόγειο τον χώρο υποδοχής του κοινού, τον χώρο έκθεσης-παράθεσης πληροφοριών και παρουσίασης σημαντικών σταθμών της ζωής και του έργου του ποιητή, καθώς και το γραφείο του. Ο χώρος έκθεσης περιλαμβάνει χρονολόγιο - συσχετισμό με γεγονότα του 20ού αιώνα, πρώτες εκδόσεις (52 βιβλία), χειρόγραφα, έργα ζωγραφικής -κολάζ του Ελύτη ή έργα που ο ίδιος αγαπούσε και στα οποία έχει αναφερθεί, ενδεικτικές μεταφράσεις, δυνατότητα ακρόασης ηχητικών ντοκουμέντων ή και προβολής κινηματογραφικού υλικού κ.ά.

Στον όροφο δημιουργείται χώρος πληροφοριών για το κοινό, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διαλέξεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και μουσικές και ποιητικές εκδηλώσεις, και μικρό καφέ με θέα στην Ακρόπολη, τον λόφο της Πνύκας και το Αστεροσκοπείο, το οποίο θα λειτουργεί και ως foyer της αίθουσας εκδηλώσεων.

Το υπόγειο χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη - σπουδαστήριο, με βιβλία, περιοδικά (περίπου 1000 τίτλοι), δίσκους, φωτογραφικό, ηχητικό και κινηματογραφικό υλικό και θα διαθέτει υπολογιστές. Οι μελετητές θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εκδόσεων, ελληνικών και ξένων, σε αφιερώματα και βιβλία για το έργο του Ελύτη. Σε ειδικό χώρο θα φυλάσσεται αρχειακό υλικό, που δεν θα εκτίθεται, σημειωματάρια εργασίας, αποκόμματα τύπου, αρνητικά φωτογραφιών και έργων, αφίσες, προγράμματα κλπ.,

«Η δημιουργία ενός χώρου μελέτης και προβολής του έργου του, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στον σπουδαίο Έλληνα ποιητή. Ερευνητές αλλά και πολίτες, σύγχρονοι και επιγενόμενοι, θα μπορούν να γνωρίζουν την δύναμη του έργου του Ελύτη, να μελετούν την αξία της ποίησής του σ' έναν χώρο αφιερωμένο στην προσωπικότητα, στη ζωή, στην πολύτιμη εθνική παρακαταθήκη, με την οποία πλούτισε την χώρα. Η ευγνωμοσύνη μας στην κ. Ηλιοπούλου είναι βαθύτατη. Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ολιγώρησε από το 2014 για την ολοκλήρωση του φακέλου των μελετών και την εξεύρεση των πόρων για την υλοποίηση του έργου. Οφείλομε να ολοκληρώσομε την αποκατάσταση του κτηρίου το συντομότερο. Το οφείλομε στον Ποιητή και στην πνευματική του παρακαταθήκη» δήλωσε η κ. Μενδώνη.