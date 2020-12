Κόσμος

Ερντογάν για Σύνοδο Κορυφής: “Λογικές χώρες” απέτρεψαν τις κυρώσεις στην Τουρκία

"Πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματά μας", δήλωσε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως «λογικές» χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέτρεψαν προσπάθειες εναντίον της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής αυτής της εβδομάδας και πως η επόμενη σύνοδος των ηγετών της ΕΕ τον Μάρτιο δεν θα έχει αποτελέσματα που θα πλήττουν την Τουρκία.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να ετοιμάσουν περιορισμένες κυρώσεις εναντίον Τούρκων σχετικά με τη διένεξη για την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων με την Ελλάδα και την Κύπρο, αναβάλλοντας οποιαδήποτε αυστηρότερα βήματα έως τον Μάρτιο, καθώς οι χώρες μέλη διαφωνούν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την Άγκυρα.

«Τα δικαιώματά μας πρέπει να μας δοθούν. Υπάρχουν τώρα πολλά δικαιώματα που τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να δώσουν στην Τουρκία», είπε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής. «Λογικές χώρες στην ΕΕ απέτρεψαν αυτό το παιχνίδι επιδεικνύοντας θετική στάση», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε ελληνικά, γαλλικά και κυπριακά αιτήματα να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.

Σε ομιλία του, εξάλλου, σε αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος AK, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως ενδεχόμενες κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξουν και τις δύο πλευρές και δεν θα ωφελήσουν κανέναν και πως οι σχέσεις δεν πρέπει να θυσιαστούν ως αποτέλεσμα. Ο Ερντογάν κάλεσε τους πολιτικούς των ΗΠΑ και της ΕΕ να αποστούν από την επιρροή αντιτουρκικών λόμπι λέγοντας πως δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με τον διάλογο και τη συνεργασία.