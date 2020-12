Πολιτική

Ίαν Μπρέμερ στον ΑΝΤ1: Κοιτάσματα και Κύπρος οδηγούν σε σύγκρουση Τουρκία και Ελλάδα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Eurasia Group εξηγεί γιατί η ΕΕ είναι διστακτική στο να επιβάλλει κυρώσεις στην Άγκυρα. Ποια εκτιμά πως θα είναι η στάση του Μπάιντεν.