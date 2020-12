Αθλητικά

Λάρισα – Ιωνικός Νίκαιας: νίκη “χρυσάφι” για τους φιλοξενούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικηφόρο το ντεμπούτο του Μαυροκεφαλίδη, με την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου.

Ανώτερος αποδείχτηκε στο κλειστό της Νεάπολης ο Ιωνικός Νίκαιας και επικράτησε με 97-76 της Λάρισας για την 7η αγωνιστική της Basket League. Η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της εκτός έδρας, αλλά και δεύτερη στο σύνολο, σε 7 αγώνες και έφτασε τους 9 βαθμούς. Στον αντίποδα, οι Θεσσαλοί «πλήρωσαν» την κακή αμυντική τους λειτουργία στη 2η περίοδο, όταν δέχτηκαν 30 πόντους και έκτοτε έβλεπαν τους Πειραιώτες να προπορεύονται με διψήφιο νούμερο στην τιμή της διαφοράς. Αυτή ήταν η 4η ήττα σε 5 αγώνες για την ομάδα του Λίνου Γαβριήλ.

Πρώτος σκόρερ του Ιωνικού αναδείχτηκε ο Άνταμ Σμιθ με 19 πόντους, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ. Ο Τζέρεμι Χόλογουελ είχε συγκομιδή 18 πόντους με 5 ριμπάουντ, ενώ συνεισφορά 12 πόντους με 2/8 τρίποντα, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ είχε στο ντεμπούτο του ο Τζόναθαν Έλμορ. Ντεμπούτο, όμως πραγματοποίησε και ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με τη φανέλα της ομάδας της Νίκαιας, το οποίο συνδύασε με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Καταλυτική ήταν η παρουσία του Νίκου Χουγκάζ με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από τη Λάρισα κορυφαίος ήταν ο Τζέρι Σμιθ με 22 πόντους και 3/3 τρίποντα, ο Κεν Μπράουν σταμάτησε στους 14 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Ουέμπ είχε 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Χωρίς πόντο έμεινε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Λάρισας ο Ντέβιον Μπέρι στα 11:40΄΄ που αγωνίστηκε.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 41-55, 58-75, 76-97

Διαιτητές: Σχινάς-Ψαριανός-Καρπάνος

ΛΑΡΙΣΑ (Λίνος Γαβριήλ): Μπράουν 14 (2), Γκούντγουιν 7, Ουέμπ 13 (2), Ρας 5 (1), Μούρτος 4, Κόττας, Σμιθ 22 (3), Καμαράς, Μπέρι, Καμπερίδης 2, Σπυρόπουλος 6, Παπαδάκης 3 (1)

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Βαγγέλης Αγγέλου): Σμιθ 19 (1), Έλμορ 12 (2), Μαυροκεφαλίδης 11 (1), Χόλογουελ 18 (1), Μουχαγμίν 8, Πετρόπουλος 3 (1), Πρίτζετ 7 (1), Χατζηκυριάκος, Βλάχος, Φιτζπάτρικ 6, Τουντζιαράκης, Χουγκάζ 13 (2)