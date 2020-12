Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Οι πολίτες πρέπει να πειστούν για το εμβόλιο

Ποια είναι η διαδικασία για τον εμβολιασμό. Πόσες ημέρες διατηρείται το εμβόλιο εκτός κατάψυξης.

Τεράστιο χαρακτήρισε το έργο της διαδικασίας εμβολιασμού του πληθυσμού για τον κορονοϊό ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε έχουμε καλά οργανωμένο σύστημα εμβολιασμού, ωστόσο τόνισε ότι το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο.



Ο κ. Σκουτέλης διευκρίνισε ότι το εμβόλιο εκτός κατάψυξης μπορεί να διατηρηθεί πέντε ημέρες. Παράλληλα, ανέφερε ως προς την διαδικασία του εμβολιασμού ότι «θα υπάρχει μια λίστα για το ποιοι θα το κάνουν πρώτοι, αλλά θα υπάρχουν και επιλαχόντες αν κάποιος από αυτούς δεν πάει να εμβολιαστεί».



«Αν κάποιος δεν πάει να κάνει το εμβόλιο για οποιοδήποτε λόγο θα μπορεί να το κάνει στον επόμενο γύρο», τόνισε ακόμα ο κ. Σκουτέλης, ενώ ανέφερε ότι ο εμβολιασμός θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της έξαρσης της πανδημίας.



Τέλος, ανέφερε πως ακόμα δεν είναι γνωστό το πόσο διαρκεί η ανοσία όσων κάνουν το εμβόλιο .