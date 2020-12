Υγεία - Περιβάλλον

Θρήνος για νοσηλεύτρια που πέθανε από κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν κατάφερε να κερδίσει την μάχη η 47χρονη που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ. Τι αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

(εικόνα αρχείου)

Πέθανε από κορονοϊό μια 47χρονη νοσηλεύτρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει πως η 47χρονη νοσηλεύτρια μητέρα δύο παιδιών κατέληξε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ενώ «πάλευε για τη ζωή της δύο εβδομάδες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου που υπηρετούσε».

«Παρ’ ότι ένστολη εμείς τη θεωρούμε συνάδελφο. Και πονάμε το ίδιο όπως και με τους άλλους συναδέλφους. Ως εκ τούτω λοιπόν ότι ζητήσαμε χθες από τη πολιτεία για τους 11 νεκρούς από τα νοσοκομεία το ζητάμε και για το ένστολο υγειονομικό προσωπικό. Συλλυπητήρια στην οικογένειά της και τους συναδέλφους της», αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι «προξενεί εντύπωση πως προστατεύονται τα δικαιώματα του ένστολου υγειονομικού προσωπικού και πως μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η εκλιπούσα συνάδελφος είχε υποκείμενα νοσήματα και εργαζόταν στη πρώτη γραμμή».

«Δεν θα έπρεπε να ισχύει η εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών και να εργάζεται σε κάποιο τμήμα της πίσω γραμμής; », καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ.