Οικονομία

Επιταγές: ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο μέτρο της παράτασης

Τα νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις με βάση τον τζίρο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

Και οι επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφουν μείωση τζίρου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου θα μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της παράτασης κατά 75 ημέρες των επιταγών που λήγουν.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών άνω του 50% το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, θα μπορούν να προχωρήσουν σε αναστολή της προθεσμίας λήξης εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών κατά 75 ημέρες.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες κατά την 5η Νοεμβρίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στους πληττόμενους ΚΑΔ. Επίσης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5η Νοεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας , της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής».

Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών για το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως εξής:

-για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, όπως προκύπτει από την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Οκτωβρίου και από το ποσό που έχει δηλωθεί ή θα δηλωθεί ως ακαθάριστα έσοδα του μηνός Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ». Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020.

-για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, το οποίο συγκρίνεται με τα 2/3 του κύκλου εργασιών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ δ' τρίμηνου έτους 2019.

-για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Για τη σύγκριση με το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 1/6 των ακαθαρίστων εσόδων της δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2019.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής της, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το 1/6 του δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το 2019. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020.

Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων πραγματοποιείται με μηχανογραφικό τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.

Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).