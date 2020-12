Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΚ: έβρεξε… γκολ στη Ριζούπολη

Συναρπαστική η αναμέτρηση ανάμεσα στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» και την «Ένωση».

Η Ένωση επέστρεψε στις νίκες στη Super League, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, πέρασε νικηφόρα με 4-3 από τη Ριζούπολη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης για την 12η αγωνιστική και παρέμεινε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 22 βαθμούς σε 10 αγώνες. Το ματς ήταν συγκλονιστικό στην εξέλιξή του, αφού μπήκαν 4 γκολ (τα τρία για την ΑΕΚ) μέσα στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα, η Ένωση προσπέρασε και με 2-4 στο 88΄, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» μείωσε στο 94΄, για να υποδειχθεί σε θέση οφσάιντ ο Μουνιέ, μετά από έλεγχο μέσω VAR, στο 95ο λεπτό, όταν ο Απόλλων ζητούσε πέναλτι για χέρι του Παουλίνιο...

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» που προερχόταν από «διπλό» απέναντι στον ΟΦΗ, στάθηκε εξαιρετικά επιθετικά, όπως φαίνεται και από τα τρία γκολ που πέτυχε, αλλά εν τέλει έμεινε στους 9 βαθμούς μετά από 11 αναμετρήσεις.

Για την ΑΕΚ, δύο γκολ πέτυχε ο Καρίμ Ανσαριφάρντ (6' & 25΄), ένα ο Γκαρσία (19΄) και ένα ο Ολιβέιρα (88΄). Για τον Απόλλωνα σκόραραν οι Μαρκ Φερνάντεθ (8'), Σάββας Τσαμπούρης (66) και Δήμος Μπαξεβανίδης (94΄).

Υπό έντονη βροχόπτωση πήραν θέση στον αγωνιστικό χώρο της Ριζούπολης οι παίκτες των δύο ομάδων και μετά από μόλις 6 λεπτά αγωνιστικής δράσης η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με προβολή του Ανσαριφάρντ, μετά από συρτή σέντρα του Μάριο Μιτάι. Ο τελευταίος ξεκίνησε βασικός για την Ένωση ως επιβράβευση από τον Μάσιμο Καρέρα για την καλή εικόνα που παρουσίασε μεσοβδόμαδα κόντρα στη Λέστερ, με τον Εμάνουελ Ινσούα να μένει στον πάγκο.

Δύο λεπτά αργότερα, όμως, στο 8ο λεπτό, οι γηπεδούχοι απάντησαν, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με κεφαλιά του Μαρκ Φερνάντεθ, μετά από σέντρα από τα αριστερά του Σλίβκα που είχε βγει σε αντεπίθεση.

Η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες, όπως αυτή με πρωταγωνιστή τον Γκαρσία στο 13ο λεπτό (εξαιρετική επέμβαση από τον Βέρχουλστ) και εν τέλει το δεύτερο γκολ των «κιτρινόμαυρων» ήρθε στο 19΄, από απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Λιβάι Γκαρσία.

Και στο 25΄ λεπτό, ο Μάριο Μιτάι ήταν για δεύτερη φορά δημιουργός, αφού πάσαρε στον Ανσαριφάρντ κι εκείνος με σουτ από τα 25 μέτρα έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Βέρχουλστ, για το 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Ιρανού στην αναμέτρηση! Ο Απόλλων προσπαθούσε να αντιδράσει και στο 39ο λεπτό, ο Κολ απείλησε με σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα απ' το αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα.

Στο β΄ μέρος, η Ένωση δεν επαναπαύτηκε και στο 52΄, όταν ο εξαιρετικός Μιτάι κέρδισε φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής, η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά σε ένα ακόμη γκολ. Μετά την εκτέλεση του φάουλ, ο Σιμόες έκανε το γύρισμα με ψαλιδάκι, ο Ανσαριφάρντ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Βέλχουρστ μπλόκαρε την μπάλα. Ο Ανσαριφάρντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο σε αυτήν την φάση και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ εκτός αγωνιστικού χώρου.

Στο 65ο λεπτό, οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν μία ακόμη ευκαιρία, όταν ο Λιβάγια έβγαλε τον Μάνταλο σε τετ α τετ με τον Βέρχουλστ, αλλά ο αρχηγός της Ένωσης δεν κατάφερε να κρεμάσει τον γκολκίπερ του Απόλλωνα που μπλόκαρε την μπάλα. Κι επειδή... η μπάλα τιμωρεί, ένα λεπτό αργότερα, το γκολ ήρθε για την «ελαφρά ταξιαρχία».

Συγκεκριμένα, στο 66΄, ο Κολ εκτέλεσε φάουλ απ' τα δεξιά, ο Τσαμπούρης πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλά στα δίχτυα, μειώνοντας σε 3-2. Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάσιμο Καρέρα, προχώρησε σε τριπλή αλλαγή αμέσως μετά με τους Ανσαριφάρντ, Σιμόες και Μάνταλο να κάθονται στον πάγκο και τους Ολιβέιρα, Γαλανόπουλο και Κρίστισιτς να τους αντικαθιστούν.

Στο 81΄, τη θέση του Μιτάι πήρε ο Εμανουέλ Ινσούα κι ενώ ο Απόλλων Σμύρνης αναζητούσε το τρίτο γκολ, εν τέλει ήταν η ΑΕΚ αυτή που πέτυχε το 4ο! Στο 88΄, με σκόρερ τον Πορτογάλο Ολιβέιρα που πλάσαρε τον Βέρχουλστ από ασίστ του Τάνκοβιτς.

Ο Απόλλων δεν παρέδιδε τα «όπλα» και κατάφερε να μειώσει σε 3-4 με κεφαλιά του Μπαξεβανίδη, μετά από σέντρα του Μουνιέ απ' τα δεξιά, στο 94ο λεπτό

Η ΑΕΚ κινδύνεψε να απωλέσει τους τρεις βαθμούς στο 95΄, όταν ο Απόλλων ζητούσε πέναλτι για χέρι του Παουλίνιο, όμως ευτυχώς για την ομάδα του Καρέρα, μετά από έλεγχο μέσω VAR φάνηκε πως ο Μουνιέ ήταν σε θέση οφσάιντ τη στιγμή που έγινε η πάσα, πριν δώσει δηλαδή στον Τσιλούλη και ο τελευταίος ζητήσει πέναλτι από τον Παουλίνιο.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Ιωαννίδης, Λαγός - Τάνκοβιτς, Κρίστισιτς, Ινσούα

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Τσαμπούρης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Χουχούμης (46΄ Τσιλούλης), Κολ, Σλίβκα, Κιτοκό (70΄ Νταουντα), Μαρκ Φερνάντεθ (80΄ Μουνιέ), Ιωαννίδης (90΄ Καραγκούνης)

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Παουλίνιο, Χνιντ, Σβάρνας, Μιτάι (81΄ Ινσούα), Σιμόες (68΄ Γαλανόπουλος), Σάκχοφ, Μάνταλος (68΄ Κρστισιτς), Λιβάγια, Γκαρσία (46΄ Τάνκοβιτς), Ανσαριφάρντ (68΄ Ολιβέιρα)