Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1 - Καταγγελία σοκ από ανήλικες: μας κλείδωσε σε διαμέρισμα και μας βίαζε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν, εντόπισαν ανήλικα κορίτσια να τρέχουν με τις πιτζάμες στο δρόμο κι έναν άντρα πακιστανικής καταγωγής να τις κυνηγάει.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, ήρθαν οι άντρες της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα κι ενώ έκαναν περιπολία, είδαν δυο ανήλικες να τρέχουν με πιτζάμες και από πίσω τους έναν άνδρα να τις κυνηγάει.

Αφού ακινητοποίησαν τον άντρα και τα κορίτσια, οι τελευταίες έβαλαν τα κλάματα και είπαν στους αστυνομικούς ότι είναι παιδιά με οικονομικά προβλήματα και ότι ο άντρας πακιστανικής καταγωγής τις είχε δελεάσει λέγοντας τους ότι θα τις προσέχει και θα τους δίνει χρήματα.

Όπως κατήγγειλαν, τις κλείδωσε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου σε μία πολυκατοικία στο Μεταξουργείο και ανέβαινε από τον τρίτο όροφο όπου διέμενε και τις βίαζε.

Όπως είπαν κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά τις αντιλήφθηκε κι άρχισε να τις κυνηγάει. Τα ανήλικα κορίτσια που είναι Ρομά, είπαν ότι ο Πακιστανός διακινούσε και ναρκωτικά.

Μετά από έλεγχο στο διαμέρισμα του οι αστυνομικοί όντως βρήκαν μία σακούλα με χασίς, χάπια και ηρωίνη.

Ακολούθως τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια Αθηνών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για:

Παράνομη κατακράτηση

Βιασμό

Σωματική βλάβη

Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.