Πάριος στο “Ενώπιος Ενωπίω”: ο γάμος δεν μου πήγαινε ποτέ (βίντεο)

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης άνοιξε… την καρδιά του και μίλησε για την καριέρα του, αλλά και την προσωπική του ζωή.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχθηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιάννη Πάριο. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην ιστορία πίσω από την αλλαγή του ονόματός του, από Γιάννης Βαρθακούρης σε Γιάννης Πάριος.

"Νονοί του ονόματος ήταν πολλοί. Και ο Μάκης Μάτσας και εγώ και ο Γιώργος ο Κατσαρός" ανέφερε ο Γιάννης Πάριος. Όπως αποκάλυψε στην αρχή είχε πέσει στο τραπέζι το όνομα "Παριανός", αλλά υπήρχε ήδη ένας τραγουδιστής στη Βάρη με το όνομα αυτό.

Για την αλλαγή του ονόματος του Γιάννη Πάριου μίλησε και ο πρόεδρος της Minos EMI, Μάκης Μάτσας. "Η φωνή του Γιάννη με εντυπωσίασε και του πρότεινα να κάνουμε ένα συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας. Όταν τον ρώτησα πως τον λένε και μου αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα, του είπα: «το Βαρθακούρης είναι τόσο σκληρό όνομα σε σχέση με τη βελούδινη φωνή σου». Όταν μου είπε ότι είναι από την Πάρο, τότε σκέφτηκα το «Γιάννης Πάριος». Και έτσι βαφτίστηκε το «Γιάννης Πάριος»", ανέφερε ο Μάκης Μάτσας.

Ο Γιάννης Πάριος μίλησε για τον γάμο, τονίζοντας πως αν και έχει κάνει δύο, ο γάμος δεν του πήγαινε ποτέ. Για τον σπουδαίο καλλιτέχνη μίλησε και ο γιος του, Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο πατέρας του εκτός από σπουδαίος τραγουδιστής και συνθέτης είναι και τεράστιος στιχουργός. Μάλιστα ο Γιάννης Πάριος αποκάλυψε μία πολύ συγκινητική ιστορία με τον γιο του.