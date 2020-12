Παράξενα

“Click Away”: Δοκίμασε παντελόνι στο..πεζοδρόμιο (εικόνες)

Μετά την κυρία που δοκιμάζει παπούτσια στην Ερμού, ένας άνδρας αυτήν τη φορά, τραβά το βλέμμα με τα ψώνια του.

Οι εικόνες μία γυναίκας που δοκιμάζει στην Ερμού παπούτσια που έχει αγοράσει μέσω “Click Away” έγινε viral τις προηγούμενες μέρες.

Μία άλλη όμως, από το Αγρίνιο, έρχεται να της «πάρει τα πρωτεία».

Ο λόγος για έναν νεαρό που με…μεγάλη δόση χιούμορ, δοκιμάζει παντελόνι έξω από το κατάστημα.

Πηγή: agriniopress.gr