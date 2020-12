Κοινωνία

Αργύρης Ντινόπουλος: βανδάλισαν με ξυράφι τα αυτοκίνητά του

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ και τα δύο αυτοκίνητα του Αργύρη Ντινόπουλου είχαν δεχθεί ξανά επίθεση με ξυράφι πριν από περίπου 10 ημέρες.

Άγνωστοι έσκισαν με ξυράφι τις κουκούλες δύο αυτοκινήτων του Αργύρη Ντινόπουλου, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του στην οδό Αναλήψεως 16.

Ο ίδιος κατέθετε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων και όπως αναφέρει, την Δευτέρα (14/12) δεν βγήκε από το σπίτι μέχρι το απόγευμα στις 18.00. Τότε διαπίστωσε την ζημιά, επικοινώνησε με την διοικητή του αστυνομικού τμήματος Βριλησσίων και αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής του κατέθεσε μήνυση.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ και τα δύο αυτοκίνητα του Αργύρη Ντινόπουλου είχαν δεχθεί επίθεση πάλι με ξυράφι πριν από περίπου 10 ημέρες, αλλά με ζημιές μικρότερης έκτασης.

“Η ενόχληση ορισμένων για την πολιτική, δημοσιογραφική και αυτοδιοικητική δράση μου τους οδηγεί σε βάρβαρες ενέργειες που βεβαίως ουδόλως με φοβίζουν. Έχω εμπιστοσύνη προς τις αστυνομικές αρχές που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης” αναφέρει ο Αργύρης Ντινόπουλος.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Ξένος Μανιατογιάννης τηλεφώνησε στον Αργύρη Ντινόπουλο και του εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ενώ τον ενημέρωσε ότι η δημοτική αρχή πέρα από την απερίφραστη καταδίκη θα συνδράμει στην προσπάθεια των αρχών για εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: vrilissiapress.gr