Life

“Κάνε την αγάπη, πράξη”: ο ΑΝΤ1 στηρίζει το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτά τα Χριστούγεννα κάνε κι εσύ μαζί με τον ΑΝΤ1 την αγάπη… πράξη! Δείτε με ποιον τρόπο.

Ο ΑΝΤ1, πάντα ευαισθητοποιημένος σε θέματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, στηρίζει παραδοσιακά φορείς που μοιράζονται το όραμά του για ένα μέλλον με λιγότερες δυσκολίες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Με επίκεντρο των δράσεών του το παιδί, βοηθάει στο σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο, στις δράσεις και τις ανάγκες ιδρυμάτων και οργανισμών που κάνουν τη διαφορά. Επιλέγει να δείξει με πράξεις το κοινωνικό του πρόσωπο και επιστρατεύει τη μεγάλη επιρροή που έχει, ως μέσο, για καλό σκοπό. Για αυτόν τον λόγο ο ΑΝΤ1, φέτος τα Χριστούγεννα, αναλαμβάνει να στηρίξει, μέσω του προγράμματος «Κάνε την αγάπη πράξη», τα 300 παιδιά που μεγαλώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»!

Το 2020, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την ημέρα που ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος εξέφρασε στο προσωπικό του ημερολόγιο την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θα βοηθήσει όλα τα παιδιά. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» μετράει, πλέον, 25 χρόνια πολύτιμης προσφοράς μέσα στα οποία έχει κάνει πραγματικότητα το όραμα του μικρού Ανδρέα.

Αυτά τα Χριστούγεννα κάνε κι εσύ μαζί με τον ΑΝΤ1 την αγάπη… πράξη!

Βοήθησε κι εσύ, με μια κλήση ή ένα SMS, να κρατήσουν το χαμόγελό τους τα 300 παιδιά που μεγαλώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, μπορείς να γίνεις και εσύ μέρος της αλυσίδας προσφοράς του ΑΝΤ1, καλώντας στο 19810 από σταθερό ή κινητό (χρέωση: από σταθερό 2,60€ με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας - από κινητό 2,48€ με ΦΠΑ) ή στέλνοντας SMS στο 19810 τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ (χρέωση 2,48€ με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12%, 15%, 18% ή 20% βάσει λογαριασμού. Οι χρεώσεις είναι επιπλέον του μηνιαίου παγίου ή πακέτων χρόνου ομιλίας).

Για ακόμη περισσότερους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης επισκεφθείτε το παρακάτω link: https://www.hamogelo.gr/gr/el/stirikste-mas/

Έλα να κάνουμε και φέτος μαζί την αγάπη πράξη ώστε να γεμίσει ο κόσμος περισσότερα χαμόγελα!

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Κάνε την αγάπη, πράξη»

Ο ΑΝΤ1, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, «Κάνε την αγάπη πράξη», αναλαμβάνει εμπράκτως να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Κινητοποιείται και υποστηρίζει δράσεις, με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, έχοντας ως σημείο αναφοράς την προσφορά βοήθειας στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, με επίκεντρο το παιδί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΑΝΤ1, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.antenna.gr/kanetinagapipraxi/

Λίγα λόγια για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η επιθυμία που εξέφρασε ο Ανδρέας το 1995 έγινε πραγματικότητα μέσα από έναν Οργανισμό του οποίου τις Αξίες, την Αποστολή και το Όραμα έχει αγκαλιάσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, των θεσμών και των συμπολιτών μας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναπτύξει ένα μοναδικό, ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, δίκτυο παροχής υπηρεσιών σε παιδία και τις οικογένειές τους στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

Τα 25 αυτά χρόνια «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει προσφέρει τη στήριξή του συνολικά σε 1.728.626 παιδιά και τις οικογένειές τους, έχει μεγαλώσει 850 παιδιά στα 11 σπίτια του και έχει λάβει 4.280.392 κλήσεις στις τρεις τηλεφωνικές Γραμμές του.

Επίσης, έχει υποστηρίξει 268.979 παιδιά σε θέματα υγείας, 1.224.925 παιδιά που υπήρξαν θύματα βίας, 1.728 παιδιά στον τομέα της εξαφάνισης και 143.667 παιδιά που ζούσαν μέσα στη φτώχεια.

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν ποτέ χωρίς τη βοήθεια των 15.000 χορηγών και υποστηρικτών του, καθώς και των 12.500 εθελοντών που ήταν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.