Οικονομία

Έρχεται ο νέος “Τειρεσίας”

Η «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», θα δημιουργεί το οικονομικό προφίλ κάθε πολίτη.

Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δημιουργεί το οικονομικό προφίλ κάθε πολίτη με βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δημόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση.

Η Αρχή θα διαμορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης με βάση τη συμπεριφορά του ως προς την αποπληρωμή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής».

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριμένης Αρχής περιλαμβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που κατατέθηκε στην Κομισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα μάλιστα με τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί μια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενημερώνει σε ετήσια βάση το σύστημα με το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου.

Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις με τις οφειλές τους σε Δημόσιο, φορείς του Δημοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριμένος φορέας θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συμβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυμούν να λάβουν δάνειο.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύμφωνα με αρμόδιες πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα για να πάρει «σάρκα και οστά».

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συμβάλει στην δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών αντιμετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τομέα.

Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του συμπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εμπλεκόμενος, τράπεζα ή επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης με βάση τη συμπεριφορά του ενδιαφερομένου και όχι με βάση τα εισοδήματα όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το μόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται μόνο καταγγελμένες οφειλές, προσημειώσεις και υποθήκες.