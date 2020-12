Κόσμος

Ομογενείς επιχειρηματίες στους “NYT”: Οι ΗΠΑ να σταματήσουν την Τουρκία

Επιφανείς ομογενείς ζητούν από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για αποκλιμάκωση των εντάσεων που επιχειρεί η Τουρκία.

Οι ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ, Τζον Κατσιματίδης (John A. Catsimatidis), Αντριου Λιβέρης (Andrew Liveris), Ντένις Μεχίελ (Denis Mehiel), Μάικλ Ψαρός (Michael Psaros) και Τζορτζ Στάμας (George P. Stamas) σε άρθρό τους στην εφημερίδα "New York Times" με τίτλο: «Η Τουρκία και η Ελλάδα ΜΠΟΡΟΥΝ και ΠΡΕΠΕΙ να ζήσουν μαζί», ζητούν τη στήριξη των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

Διαβάστε το κείμενο:

Η Τουρκία κατά τους τελευταίους μήνες έχει γίνει παράγοντας αποσταθεροποίησης σε μια ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, και έχει ξεκινήσει μια σειρά από γεωπολιτικές κινήσεις που προκαλούν ένταση και πιθανές συγκρούσεις κάτι που δεν αντιπροσωπεύει τις σχέσεις που ο τουρκικός λαός έχει με τους γείτονές του και με τον υπόλοιπο Κόσμο.

Οι τουρκικές κινήσεις λαμβάνουν χώρα σε πολλαπλά μέτωπα: η μετατροπή τού πιο αντιπροσωπευτικού συμβόλου της συνύπαρξης του χριστιανισμού με το Ισλάμ, η Αγιά Σοφιά, σε τέμενος, παράνομες δραστηριότητες, υποστηριζόμενες από στρατιωτική δύναμη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκλητικές κινήσεις στην Αμμόχωστο, που παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στρατιωτική εμπλοκή στη Συρία, τη Λιβύη και το Ιράκ και τελευταία εμπλοκή ακόμα και στη σύρραξη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η επιχειρούμενη αποσταθεροποίηση μιας ευρύτερης περιοχής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χωρών όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος και χρήζει της επείγουσας προσοχής των ΗΠΑ.

Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας επηρεάζει αρνητικά και υπονομεύει τις θετικές σχέσεις και τις διασυνοριακές επαφές μεταξύ των λαών της Τουρκίας και της Ελλάδας που έχουν μεγάλες προοπτικές.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

– Οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για να εμποδίσουν την κλιμάκωση της έντασης που επιχειρείται από την Τουρκία.

– Οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν τη θέση της Ελλάδας υπέρ της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θαλάσσης, και υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων μέσω του διαλόγου, ενώ παράλληλα να συμβάλλουν στο να αποφεύγονται οι απειλές βίας, η στρατιωτική δραστηριότητα και η φιλοπόλεμη ρητορική.

– Η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν και πρέπει να ζήσουν μαζί. Οι λαοί τους αξίζουν ένα ειρηνικό μέλλον με οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις και συνεργασία ως πολίτες σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών. Κάτι τέτοιο στο κάτω κάτω θα είναι προς όφελος των γειτόνων και της ευρύτερης περιοχής.

Με εκτίμηση,

Τζον Κατσιματίδης (John A. Catsimatidis), Αντριου Λιβέρης (Andrew Liveris), Ντένις Μεχίελ (Denis Mehiel), Μάικλ Ψαρός (Michael Psaros) και Τζορτζ Στάμας (George P. Stamas).