Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σπουδαία διάκριση για 11 καθηγητές

Σε ποιους τομείς ειδικεύονται τα μέλη ΔΕΠ, με την διεθνή αναγνώριση.

Έντεκα από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τους ερευνητές και τις ερευνήτριες που κατατάσσονται στο ανώτατο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως, βάσει της απήχησης του ερευνητικού έργου τους στο επιστημονικό πεδίο που υπηρετούν. Αυτό ανακοίνωσε προ ημερών η πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο ενός απολογισμού του επιστημονικού έργου των μελών του κατά το 2020, με βάση επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό PLoS Biology με τον τίτλο «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators».

Τα συγκεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου ειδικεύονται στα παρακάτω πεδία:

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Θαλάσσια Βιολογία και Υδροβιολογία

Οικολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη και Επεξεργασία Εικόνας

Δικτύωση και Τηλεπικοινωνίες

Τουρισμός

Όπως τονίζει, σε δήλωσή της, η πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, «η επιστημονική αναγνώριση του υψηλού επιπέδου του έργου των μελών αυτών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου μάς καθιστά όλες και όλους υπερήφανους και υπερήφανες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και σταθερά να επαυξάνουμε μέσω της αριστείας του έργου μας τη συμβολή μας στην παραγωγή γνώσης και καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».