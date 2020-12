Life

Το χριστουγεννιάτικο δώρο της Μέγκαν Μάρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η παρουσιάστρια.

Σε βίντεο στο Instagam η Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια και μεγιστάνας των ΜΜΕ, Όπρα Γουίνφρεϊ είπε ότι η δούκισσα του Σάσεξ της έστειλε ένα καλάθι με καφέδες που παράγει εταιρεία στην Καλιφόρνια με προϊόντα υγιεινής διατροφής, την οποία διευθύνει γυναίκα.

H Όπρα Γουίνφρεϊ αναφέρθηκε στην Μέγκαν με το αρχικό της «Μ». Η δούκισσα του Σάσσεξ έχει αποκαλύψει ότι απευθύνεται στον σύζυγο της, πρίγκιπα Χάρι με το αρχικό του «H».

Η έπαυλη στην οποία κατοικούν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ στο Μοντεσίτο, με τον ενός έτους γιο τους Άρτσι είναι πολύ κοντά στην κατοικία της Γουίνφρεϊ.

Στο βίντεο που ανάρτησε η Γουίνφρεϊ εμφανίζεται να φτιάχνει ένα ρόφημα και στη λεζάντα έγραψε το όνομα της εταιρείας Clevr Blends και ότι η γειτόνισσα της «Μ» της έστειλε ένα καλάθι με λιχουδιές. Αυτό είναι το νέο μου ρόφημα για πρωί και βράδυ σημειώνει.

Η Μέγκαν Μαρκλ έγινε πρόσφατα επενδύτρια σε start-up επιχείρηση, που παράγει εύγευστα στιγμιαία ροφήματα καφέ από γάλα βρώμης.

«Αυτή η επένδυση υποστηρίζει μια παθιασμένη γυναίκα επιχειρηματία που δίνει προτεραιότητα στην οικοδόμηση μιας κοινότητας παράλληλα με την επιχείρησή της» δήλωσε το μέλος της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Fortune.

«Είμαι περήφανη που επενδύω στη δέσμευση της Χάνα Μεντόζα (διευθύνουσας συμβούλου της start-up) εταιρείας, για την προμήθεια ηθικά παραγόμενων συστατικών και τη δημιουργία ενός προϊόντος που προσωπικά αγαπώ και έχει μια ολιστική προσέγγιση στην ευεξία. Πιστεύω σε εκείνη και πιστεύω στην ομάδα της» τόνισε η Μέγκαν Μαρκλ.

Η εταιρεία έχει επίσης δεσμευτεί να δωρίσει το 1%των εσόδων σε οργανισμούς που αγωνίζονται για τη διατροφική δικαιοσύνη στις ΗΠΑ, χρήματα που προς το παρόν ενισχύουν το El Centro SB της Santa Barbara, έναν οργανισμό αλληλοβοήθειας.