Κοινωνία

Δελλατόλας - Τσαπανίδου για τα μέτρα, τις πιέσεις και τις… υποχωρήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρέμβαση του Νίκου Χατζηνικολάου για την «άρση μέτρων ανά κλάδο» της οικονομίας και για τις αποφάσεις για τις εκκλησίες.