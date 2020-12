Αθλητικά

Λάρισα - Άρης: Δύο συνεχόμενα τρίποντα έκριναν το ματς

Νικηφόρα πέρασαν οι Θεσσαλονικείς από την θεσσαλική πρωτεύουσα, έπειτα από μία αναμέτρηση για γερά νεύρα.

Ο Άρης ξεκίνησε με ένα 9-0 με πολλές λύσεις από περιφέρεια κα ρακέτα και έδειχνε να υπερέχει των αντιπάλων του. Με νέο σερί 4-0, οι «κίτρινοι» έφτασαν στο 3-13 με πρωταγωνιστή τον Ντε Κάζεϊ, με τον Ρας να παίζει μόνος του επιθετικά και να μειώνει προσωρινά στο -6 για τη Λάρισα. Ο ίδιος με τα συνεχόμενα τρίποντα μείωσε δύο φορές στο -3 για την ομάδα του Λίνου Γαβριήλ ,μέχρι ο Σμιθ να αρχίσει να «ζεσταίνεται και να μειώνει σε 17-18 και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 21-23.

Ο Λιτλ έφερε το 21-25 στην αρχή της δεύτερης περιόδου, όμως εκεί η Λάρισα «ξέσπασε» και με σερί 10-0 με τους ξένους της να μπαίνουν στην εξίσωση και έφτασε στο 31-25. Ο Άρης με σερί 5-0 μείωσα σε 31-30 με τους ξένους του. Τα συνεχόμενα τρίποντα της Λάρισας έφεραν το 37-70, όμως ο Σλαφτσάκης μείωσε σε 37-33. Ο Παπαδάκης είχε «ζεσταθεί» από την περιφέρεια και σκόραρε για τους γηπεδούχους και με πολύ περισσότερες λύσεις οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το +5 με +7, για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο 47-42.

Με τους Ρας και Σμιθ, η Λάρισα διατηρούσε το +5 με +7 στην αρχή της τρίτης περιόδου, όμως ο Σλαφτσάκης βρισκόταν σε καλή μέρα και μείωσε σε 51-50 μετά το 6-0 σερί των «κίτρινων». Τα τρίποντα άρχισαν να πέφτουν «βροχή» εκατέρωθεν και το ματς πήγε στην ισοπαλία και, στη συνέχεια, το προβάδισμα άρχισε να εναλλάσσεται. Οι Μπέρι και Καμπερίδης έφεραν το +4 και το τριαντάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 68-66.

Η Λάρισα με πρωταγωνιστή τον Μπράουν έκανε σερί 7-0 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου και έφτασε στο 75-66. Ο Άρης βρήκε τις λύσεις και, με πρωταγωνιστή τον Σλαφτσάκη, έκανε σερί 8-0 και μείωσε στο 75-74, έχοντας και την υπεροχή στα ριμπάουντ αυτό το διάστημα. Ο Ουέμπ έδωσε μια «ανάσα» στη Λάρισα για το 77-74 και ο Σμιθ έφερε το 80-76 και ο Μπράουν το 82-78 για τους Θεσσαλούς. Ο Άρης έκανε 40 μέσα στη ρακέτα και ισοφάρισε σε 82-82 και το τρίποντο του Σταμάτη ολοκλήρωσε ένα σερί 7-0 για τους «κίτρινους» για το 82-85. Ο Τσάλμερς με νέο τρίποντο στα 24’’ έφερε το 82-88 και ο Μπέρι μείωσε σε 84-88 χωρίς συνέχεια.