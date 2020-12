Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ την Πέμπτη – Τα αποτελέσματα της Τετάρτης

Τα 13 σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα βρίσκονται σήμερα τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, πραγματοποιώντας δωρεάν τεστ.

Σήμερα, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

ΠΕ Δυτικού Πειραιώς: Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αθηνάς & Σπυρίδωνος (Κάτω από τον Προαστιακό, στα μεγάλα γήπεδα), 10:00-15:00

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 10:00-15:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο, 10:00-15:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο, 10:00-15:00

ΠΕ Ρόδου: Διασταύρωση Φαληράκι - Καλλιθιές, 11:30-15:00

ΠΕ Καρδίτσας: Μουζάκι, 10:00-14:00

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος, 10:00-14:00

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Κουλούρι, 10:00-14:00

ΠΕ Λάρισας: Φαλάνη, 10:00-14:00

ΠΕ Χαλκιδικής: Συκιά Χαλκιδικής, 10:00-14:00

ΠΕ Πέλλας: Έδεσσα, 10:00-14:00

ΠΕ Πέλλας: Γιαννιτσά, 10:00-14:00

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 3,209 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 28 κρούσματα (0,87%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 12 άνδρες και 16 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 630 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Καλαμακίου και Ποσειδώνος

Πραγματοποιήθηκαν 302 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Περιστερίου, Αγ. Βασιλείου 60

Πραγματοποιήθηκαν 492 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,02%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,22%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο

Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,32%). Αφορά σε γυναίκα 85 ετών.

ΠΕ Άρτας: Φιλοθέη Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας

Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,68%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Πάρου: ΚΤΕΛ Νάουσας Πάρου

Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Λ. Ελευθερίας 1, Κρεμαστή Ρόδου

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Βασιλίσσης Σοφίας 25

Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,49%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δράμας: Ανάπλαση Δράμας

Πραγματοποιήθηκαν 184 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,54%). Αφορά σε γυναίκα 43 ετών.

ΠΕ Καστοριάς: Λ. Κύκνων

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Παλιά Νομαρχία

Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Παλαίφυτο Γιαννιτσών

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Νέος Μυλότοπος Γιαννιτσών

Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Λιμάνι Καμριώτισσα Σαμοθράκης

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Βασ. Κωνσταντίνου Ορεστιάδα

Πραγματοποιήθηκαν 274 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,09%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Ξηροκάμπι Σπάρτης

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας: Άγιοι Ανάργυροι Σπάρτης

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λέσβου: Πλατεία Νέων Κυδωνιών

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Μεγαλόπολη

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Ιωνικό Κολυμβητήριο

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη.