Life

“The 2night Show” με καλή παρέα την Πέμπτη

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει γενέθλια και ο μικρός Σπύρος Ντούγιας, από τις «Άγριες Μέλισσες», αναλαμβάνει να του φέρει στο στούντιο την τούρτα του!

Στην παρέα έρχονται και οι Σφήκες με τρεις εκπλήξεις και μαζί με τους «Prestige the band» σβήνουν τα κεράκια!

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πάνο Κιάμο, σε μια σπάνια συνέντευξη. Μέσα σε μια ιδιαιτέρως φιλική ατμόσφαιρα, ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλά για την απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι σε ηλικία μόλις 12 ετών, παρά την επιθυμία των γονιών του να γίνει γιατρός. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε μπροστά σε κοινό; Ποιους καλλιτέχνες ξεχωρίζει και με ποιον τραγουδιστή είχε την καλύτερη συνεργασία; Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον πατέρα του, ο οποίος είναι ο μάνατζέρ του, και αποκαλύπτει πώς είναι η επαγγελματική τους σχέση. Τέλος, με τη συνοδεία της κιθάρας του τραγουδάει τη νέα του επιτυχία «Είπα Και Εγώ», καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

Τελευταίος καλεσμένος της εκπομπής, για το 2020, είναι ο Κώστας Κόκλας. Η πορεία του στην υποκριτική, η στροφή του από το δράμα στην κωμωδία, τα 34 σήριαλ που μετρά μέχρι σήμερα, αλλά και οι τρεις πιο αγαπημένες του σειρές είναι μερικά από τα θέματα που συζητά με τον Γρηγόρη. Πώς διαχειρίστηκε τους πειρασμούς που βρέθηκαν στον δρόμο του όλα αυτά τα χρόνια; Πώς είναι να συνεργάζεται ξανά τηλεοπτικά με την Καίτη Κωνσταντίνου, μετά από 22 χρόνια;

