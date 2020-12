Κοινωνία

Χρυσοχοϊδης από Κοζάνη: Ανησυχούμε πάρα πολύ - Έχουμε σχέδιο και θα το εφαρμόσουμε

Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε φρένο στην πανδημία δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τι είπε για το εμβόλιο. Τι ευχήθηκε για την νέα χρονιά που έρχεται.

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου να βάλουν φρένο στην πανδημία εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, σε δηλώσεις του μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού στο νομό.

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα γιατί ανησυχούμε πάρα πολύ» είπε και πρόσθεσε: «το φαινόμενο αποκτά ενδημικά χαρακτηριστικά, η πόλη και η περιοχή βασανίζεται πάρα πολλούς μήνες από τον κορονοϊό. Τα μεγέθη δεν είναι καλά έτσι όπως εξελίσσονται, γι΄ αυτό και η προσπάθειά μας από εδώ και πέρα θα είναι πρώτον η αυστηρή τήρηση των μέτρων. Έχουμε σχέδιο το οποίο θα εφαρμόσουμε».

«Θέλω να δηλώσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε όλα εκείνα τα μέτρα, να λάβουμε όλες εκείνες τις αποφάσεις προκειμένου να ανακοπεί ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας στην περιοχή. Θα είμαστε κοντά στους Κοζανίτες, στις Κοζανίτισες, στους πολίτες του νομού Κοζάνης» τόνισε ο υπουργός. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι «σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσει η αποκλιμάκωση όλης αυτής της έντασης».

Επιπλέον υπογράμμισε ότι «έρχεται το εμβόλιο» και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «σε δύο μήνες περίπου θα αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται η πανδημία και θα αρχίσει σταδιακά η κανονική μας ζωή». Συνέστησε υπομονή σε όλους και διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης θα εφαρμοστεί πλήρως για να ανακοπεί η πορεία του κορονοϊού.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη σύσκεψη στην οποία συμμετείχε και ο Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ευχήθηκε υπομονή, κουράγιο και αισιοδοξία για την καινούρια χρονιά. «Πιστεύουμε ότι η νέα χρονιά θα είναι πια μια διαφορετική κανονική χρονιά όπως ήταν οι προηγούμενες χωρίς τον κορονοϊό» πρόσθεσε.

Στη σύσκεψη μετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας, οι Διοικητές του «Μαμάτσειου» Νοσοκομείου και του «Μποδοσάκειου Νοσοκομείου», ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή παρουσίασαν στονΧρυσοχοϊδη οι φορείς της αυτοδιοίκησης

Την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Κοζάνης παρουσίασαν στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη οι φορείς της αυτοδιοίκησης που μετείχαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, τόνισε ότι «αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα σε βάθος και έγινε μια σύνθεση προτάσεων από τον υπουργό», ενώ γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κεντρικός συντονισμός από το υπουργείο μαζί με στοχευμένες παρεμβάσεις και πιο αυστηρούς ελέγχους για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων, ώστε να επιβραδυνθεί η εξάπλωση των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. «Εκτιμώ ότι με τα αναγκαία μέτρα και τις ενέργειες που πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε, θα καταφέρουμε σε 15 με 20 μέρες να σταματήσουμε και να μειώσουμε πολύ σημαντικά τα κρούσματα του κορονοϊού» σχολίασε ο κ. Κασαπίδης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας επισήμανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «η έξαρση των κρουσμάτων στην περιοχή παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα», εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή ορατό που να διαφοροποιείται από το προηγούμενο χρονικό διάστημα», ωστόσο ανέφερε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης καθώς είναι το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας και σε αυτήν βρίσκονται οι μονάδες της ΔΕΗ, αντιμετωπίζει το θέμα του αρκετά υψηλού αριθμού μετακινήσεων. «Τώρα αν αυτά όλα δεν έχουν ιχνηλατηθεί επαρκώς, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Σε αυτό το πεδίο δεν έχουμε ακριβή γνώση ως αυτοδιοίκηση» είπε, ενώ σημείωσε ότι και τα νοσοκομεία είναι πιεσμένα όχι μόνο στην Κοζάνη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Τους λόγους για τους οποίους υπήρξε αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες μέρες στην περιοχή ανέφερε στον υπουργό ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς. Σε αυτούς, όπως εξήγησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, περιλαμβάνονται «η έλλειψη σοβαρής ιχνηλάτησης από την πλευρά της πολιτικής προστασίας», η έλλειψη επαρκούς αστυνομικής δύναμης και η μη τήρηση στο έπακρο των μέτρων από την πλευρά των πολιτών. Ο κ. Πλακεντάς, επισήμανε ότι «θα πρέπει στα μεγάλα εργοτάξια της περιοχής, που είναι οι σταθμοί παραγωγής και τα ορυχεία, να γίνονται προληπτικά τεστ γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν υπερμετάδοση του κορονοϊού σε αρκετά μεγάλο ποσοστό», ζήτησε να ενισχυθεί το προσωπικό της αστυνομίας, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα πρέπει να στοχοποιηθεί η περιοχή γιατί και το λιανεμπόριο και η εστίαση δεινοπαθούν αυτή τη στιγμή. Επανέλαβε παράλληλα την θέση του κατά της απολιγνιτοποίησης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εκτίμησε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν σκληρότερα μέτρα.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου, επισήμανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι θα πρέπει οι Δήμοι να ενημερώνονται για τα κρούσματα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη διαδικασία της ιχνηλάτησης. «Χωρίς να στοχοποιηθεί ο νομός, ο υπουργός είπε ότι δεν τηρούνται τα μέτρα, ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι και θα γίνουν πιο αυστηροί και σε αυτό θα συμβάλλει η αστυνομία. Επιπλέον θα υπάρχει ένας τρόπος ώστε να γίνονται τεστ και στους εργασιακούς χώρους με υποχρέωση του εργοδότη". Εκτίμησε, τέλος, ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα όταν σε 20 μέρες ξεκινήσει ο εμβολιασμός» τόνισε χαρακτηριστικά.