ΣΥΡΙΖΑ: Δυστυχώς έχουμε κυβέρνηση αναρμόδιων

Ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελλου που επικαλείται σχετική δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά.

«Είναι τραγική η αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση επιλέγει το παιχνίδι της κολοκυθιάς ως μέθοδο διαχείρισης αρμοδιοτήτων, ενώ κινδυνεύουν και χάνονται ζωές. Αυτή η κυβέρνηση μάς εκπλήσσει – αρνητικά - καθημερινά», τονίζει σε δήλωσή του ο Σ. Φάμελλος, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, και επισημαίνει:

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, που δεν χάνει ευκαιρία να νουθετεί τους πολίτες και να παριστάνει τον πανταχού παρόντα εκπρόσωπο του «άρτια οργανωμένου» επιτελικού κράτους, ανερυθρίαστα και ρητά, δήλωσε εγγράφως με το αρ. πρωτ. 7017/4/24658-β’/14.12.20 έγγραφό του, απαντώντας σε ερώτηση 40 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων Covid-19, την καθυστέρηση μέτρων και την ελλιπή προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι αναρμόδιος!

Δηλαδή ο κύριος Χαρδαλιάς δηλώνει εγγράφως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι δεν είναι αρμόδιος, ο ίδιος που παρουσιάζεται στην τηλεόραση εδώ και δέκα μήνες ως αρμόδιος για τη διαχείριση της πανδημίας και τα μέτρα;

Ή μήπως δηλώνει εγγράφως ότι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη κ. Καϊτετζίδης και ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης κ. Κυρίζογλου έχουν δηλώσει ψευδώς ότι ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς συντόνισε τη σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 22/10;

Θυμίζουμε ότι, όπως αναφέρεται στην ερώτηση και προκύπτει από πληθώρα δημοσιευμάτων για τις δύο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν η πρώτη στις 19.10.20 με συμμετοχή του πρωθυπουργού και η δεύτερη στις 22.10.20 παρουσία των τοπικών αρχόντων και του ίδιου του κυρίου Χαρδαλιά, ζητήθηκε η λήψη μέτρων, χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση, παρότι είχαν ενημερωθεί για αύξηση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Διαπιστώνουμε ότι το στρίβειν δια της αναρμοδιότητας είναι τελικά συνταγή αυτή της κυβέρνησης. Αυτή εφάρμοσε πρόσφατα και ο Άδωνις Γεωργιάδης αρνούμενος την αρμοδιότητά του για το Ελληνικό.

Όμως η άρνηση του κυρίου Χαρδαλιά είναι προσβλητική για όλους όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, στα νοσοκομεία, στην πολιτική προστασία, στους δήμους, στα ερευνητικά κέντρα, στα σώματα ασφαλείας κλπ.. προσβάλει ακόμη και όλους όσους υποφέρουν ή έχασαν δικούς τους από την πανδημία.

Έχει αναλογιστεί άραγε τι θα συμβεί εάν οι γιατροί και οι νοσηλευτές πουν ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους η μάχη της υγείας; Τι θα γίνει αν τα στελέχη του ΕΟΔΥ ή της Πολιτικής Προστασίας δηλώσουν αναρμοδιότητα;

Τον καλώ να ανακαλέσει την τραγική αυτή απάντηση και να αναλάβει τις ευθύνες του. Ελπίζω να εκτιμήσει αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασης της αλήθειας και των ευθυνών.

Η απάντηση Χαρδαλιά, στην οποία αναφέρεται ο Σ. Φάμελλος: