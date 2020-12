Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Μείωση του clawback για τις φαρμακευτικές εταιρείες

Κομβική χαρακτήρισε τη σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία σε ό,τι αφορά στον χώρο της Υγείας, μιλώντας στην εκδήλωση “e-Innovation Roundtables”.

Μείωση του clawback για τις φαρμακευτικές εταιρείες κατά πολύ χαμηλότερα του 1 δισ. ευρώ προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας, σήμερα, στην εκδήλωση “e-Innovation Roundtables” με θέμα “Η καινοτομία: Επένδυση για το μέλλον”, την οποία διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Υπουργός, αφού επεσήμανε ότι το clawback θα έφτανε για τις φαρμακευτικές εταιρείες τον τελευταίο χρόνο στο 1 δισ. ευρώ, φέτος θα είναι η πρώτη φορά που θα μειωθεί και μάλιστα σημαντικά χαμηλότερα έναντι του 2019, λόγω των συστηματικών επενδύσεων, που υλοποίησαν οι φαρμακευτικές εταιρείες στην έρευνα και την τεχνολογία.

Ο κ. Κικίλιας, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, στάθηκε στο ελληνικό τεστ αντιγόνου για την COVID-19 που σύντομα, όπως είπε, θα τυποποιηθεί και θα παραχθεί εμπορικά, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στις επενδύσεις που διενεργούνται, τελευταία, στην Ελλάδα από πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία είναι κομβική και ότι μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών υπάρχει συστηματική επικοινωνία για θέματα που αφορούν στον χώρο της Υγείας.

«Η Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο βρίσκονται στην υπηρεσία όσων επενδύουν στην καινοτομία στο χώρο της υγείας και θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στο συνδυασμό της τεχνοκρατικής προσέγγισης με την επιστήμη», δήλωσε ο Υπουργός, ενώ αναφερόμενος στην πανδημία και τις προσπάθειες, που καταβάλλονται για την αντιμετώπισή της, υπογράμμισε ότι έχει οργανωθεί μια τεράστια υγειονομική επιχείρηση που ιστορικά δεν έχει προηγούμενο στη χώρα, με ισχυρή την παρουσία της νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Μάλιστα, ο κ. Κικίλιας ξεχώρισε το γεγονός ότι στον αγώνα κατά της COVID-19 καινοτομία κι επιστήμη λειτούργησαν ως σύμμαχοι στην ιατρική.

Νωρίτερα, στο χαιρετισμό του ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ Ερνστ Ράιχελ, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Ευρώπης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Γερμανία και η Ελλάδα συνεργάζονται στενά στην καινοτομία και στην έρευνα. Οι εταιρείες με υψηλό δείκτη καινοτομίας θα βγουν καλύτερα από την κρίση και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη ευημερία. Γι’ αυτό αξίζει, ειδικά τώρα, να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε περισσότερο τη συνεργασία μας στην Ευρώπη», τόνισε ο Δρ Ερνστ Ράιχελ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Μαραγκός, στον δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στο αποτύπωμα των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι το 2019 ανήλθαν στα 2,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,2% σε σχέση με το 2018, ενώ ο δείκτης “Ένταση R&D”, που εκφράζει τις σχετικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως είπε, η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά στις δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη. Όσο για το προσωπικό που απασχολείται στον τομέα, το 2019 κάλυψε 54.833 θέσεις πλήρους απασχόλησης και οι ερευνητές αντίστοιχα 40.084 θέσεις εργασίας.

Παίρνοντας ως αφορμή μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ, για λογαριασμό του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ανέφερε ότι από το 2013 έως το 2018 οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη υπερδιπλασιάσθηκαν, ωστόσο παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Υπογράμμισε, δε, ότι σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η αποδοτικότητα των δαπανών R&D σε όρους πατέντων παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα, ενώ η ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα θα βοηθήσει στην αλλαγή του παραγωγικού της υποδείγματος.

Σχολιάζοντας, τέλος, τις ελληνογερμανικές σχέσεις ο κ. Μαραγκός επεσήμανε ότι «οι δύο χώρες συμπορεύονται σε πολλά από τα πεδία της οικονομίας και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα παραμένει στην πρώτη γραμμή δράσης, ώστε οι διμερείς τους σχέσεις να ενισχυθούν περαιτέρω. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο φορέας θα συνεχίσει να στηρίζει το διττό του ρόλο: Να λειτουργεί ως κεντρική “πύλη” εξωστρέφειας για όσες ελληνικές επιχειρήσεις προσανατολίζονται εμπορικά, αλλά και επενδυτικά, εκτός των ελληνικών συνόρων και συγκεκριμένα στη Γερμανία και ταυτόχρονα να δρα ως άτυπος “πρεσβευτής” και “κυβερνητικός εταίρος - σύμβουλος” της Ελλάδας στη γερμανική επιχειρηματική κοινότητα», πρόσθεσε ο κ. Μαραγκός.

Στο μεταξύ, στο πρώτο “e-Innovation Roundtable” με τίτλο “Καινοτομία και Επιστήμη στον τομέα της Υγείας”, το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σακκάς, η κα Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια Πνευμονολογίας Εντατικολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Α' ΚΕΘ, αναφέρθηκε στον ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών για τη λειτουργία των ΜΕΘ σε υψηλό επίπεδο, τόνισε το πάγιο αίτημα των επιστημόνων του χώρου της Υγείας κάθε νέα τεχνολογία να εφαρμόζεται όσο το δυνατό ταχύτερα στις ΜΕΘ και πρόσθεσε ότι η ιατρική κοινότητα επιθυμεί περισσότερες κλινικές μελέτες, προκειμένου οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε πολλά φάρμακα, πριν αυτά βγουν στην ευρεία αγορά.

O Δημήτρης Φιλίππου, πρόεδρος ΕΟΦ, χαρακτήρισε από την πλευρά του ως «ζητούμενο για την καινοτομία τις γονιδιακές θεραπείες, που αποτελούν το μέλλον για την ιατρική επιστήμη. Η Ιατρική προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε ασθενούς με εξατομικευμένες προτάσεις», τόνισε, ενώ αναφερόμενος στις κλινικές έρευνες επεσήμανε ότι στην Ελλάδα ο αριθμός τους αυξάνεται και θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να κινείται ανοδικά, καθότι αποτελούν μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που σε λίγες περιπτώσεις συνοδεύεται από επιτυχία ικανή να οδηγήσει στην εμπορική διάθεση ενός φαρμάκου. Μιλώντας ειδικότερα για την καινοτομία, τη χαρακτήρισε αιχμή του δόρατος για τις κλινικές μελέτες που συνεχώς εξελίσσονται, ενώ αναφερόμενος στην πανδημία, δήλωσε: «Η υγειονομική κρίση μας πέρασε το μήνυμα ότι κανένας δεν είναι μόνος του στον κόσμο. Πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε. Τα πανεπιστήμια, η εκπαίδευση, η πολιτεία, οι ιδιωτικοί φορείς, η βιομηχανία, οφείλουν να τείνουν χείρα βοηθείας στηρίζοντας κάθε νέο καινοτόμο προϊόν που διατίθεται με σκοπό τη βελτίωση της ζωής».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer Ελλάς Αndreas Pollner, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η καινοτομία είναι το κλειδί για τη διαμόρφωση του μέλλοντος και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων για την υγεία και διατροφή ενός αυξανόμενου και γηράσκοντος πληθυσμού. Ειδικά στον τομέα της υγείας, με την καινοτομία μπορούμε να διασφαλίσουμε ποιότητα ζωής και μακροβιότητα, παράλληλα με τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση, που χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση και τη συνεχή συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας, των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και των ασθενών. Στην Bayer, υιοθετούμε αυτήν την προσέγγιση με ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να μας οδηγήσουν στην εκπλήρωση του οράματός μας που είναι «Υγεία και Τροφή για όλους».

Ο διευθύνων σύμβουλος για την Ελλάδα και την Κύπρο της Drager Hellas, Μανώλης Σιδηρουργός, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις της Drager Hellas, σημείωσε ότι έχει λανσάρει 33 νέα προϊόντα, διαθέτει 217 πατέντες στο χώρο της υγείας και της προστασίας της ζωής και εγκατέστησε 5.000 ιατρικά μηχανήματα στα ελληνικά νοσοκομεία, ενώ, όπως είπε, επιμένοντας επενδυτικά στην καινοτομία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια νέα πρόταση για τη διαχείριση του ιατρικού υλικού στις ΜΕΘ, που θα συμβάλει στη μείωση πολλών από τα καθημερινά προβλήματα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι εταιρείες, που ειδικεύονται στη παραγωγή ιατρικών μηχανημάτων μπορούν να συμβάλλουν, στο βαθμό που τους αναλογεί, στη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.