Κοινωνία

Κορονοϊός: Μπαράζ ελέγχων στα λιμάνια για τα μέτρα

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται καθημερινά καθ' όλη την διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Σε ποια λιμάνια θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος.

Αυστηρότατοι έλεγχοι στα λιμάνια, ιδιαίτερα του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ξεκινούν με εντολή του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από αύριο 19 Δεκεμβρίου 2020.

Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά καθ' όλη την διάρκεια της εορταστικής περιόδου θα είναι συνεχείς και αυστηρότατοι και έχουν ως στόχο τους να διασφαλίσουν :

Ότι όσοι ταξιδεύουν με τα πλοία της ακτοπλοΐας ανήκουν στις κατηγορίες εκείνων που δικαιούνται να μετακινηθούν μεταξύ περιφερειακών ενοτήτων της χώρας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και,

Ότι εφαρμόζονται κανονικά τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID-19 από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους επιβάτες.