Βίντεο από drone με την στολισμένη Αθήνα

Εντυπωσιακές εικόνες από την στολισμένη πρωτεύουσα ενόψει των Χριστουγέννων...

Την όμορφη και στολισμένη Αθήνα ενόψει των Χριστουγέννων παρουσιάζει μέσα από ένα βίντεο που δημιούργησε η ομάδα «UP Stories».

Την περίοδο των εορτών, εν μέσω lockdown, η κυκλοφορία στους δρόμους τη νύχτα είναι απαγορευμένη, ωστόσο, με τη βοήθεια drone κάνουμε βόλτα στη μαγευτική πρωτεύουσα.