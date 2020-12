Κοινωνία

Η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής για τα κρούσματα κορονοϊού στις φυλακές Λάρισας

Αναλυτικά στοιχεία για τους φορείς του ιού, τη λειτουργία της φυλακής και τις προμήθειες δίνει η ΓΓ κατηγορώντας για σκόπιμη διακίνηση ψευδών ειδήσεων.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, κι επειδή διακινούνται σκοπίμως ψευδή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί λόγω και των κρουσμάτων κορονοϊού, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπογραμμίζει τα εξής:

Στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας κρατούνται 694 κρατούμενοι και εργάζονται 234 άτομα.

Στις 18/12/2020 υπήρχαν 148 βεβαιωμένα κρούσματα σε κρατούμενους και 6 σε εργαζόμενους.

Οι κρατούμενοι έχουν τοποθετηθεί σε 3 πτέρυγες, είναι ασυμπτωματικοί και παρακολουθούνται συνεχώς.

Έχουν διενεργηθεί 2.273 συνολικά τεστ σε κρατουμένους και 665 τεστ σε εργαζομένους.

Εργάζονται 7 νοσηλευτές, 2 κατ’ επίσκεψη ιατροί κι 1 ιατρός υπαίθρου.

Το Κατάστημα έχουν επισκεφτεί 7 φορές κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Έχουν διατεθεί 188.100 μάσκες μίας χρήσεως, 5.640 μάσκες πολλαπλών χρήσεων ΚΝ-95, 125.100 γάντια διαφόρων μεγεθών, 1.887 λίτρα αντισηπτικό, 1.130 λίτρα σαμπουάν, 1.130 λίτρα αφρόλουτρο, 305 τεμάχια σαπούνι χεριών, 3.032 λίτρα χλωρίνη, 646 τεμάχια των 330 ml αλκοολούχο λοσιόν, 521,5 λίτρα αντισηπτικό σπρέι, 1.525 ολόσωμες προστατευτικές φόρμες και 1,400 προστατευτικά ποδονάρια.

Έχουν πραγματοποιηθεί 10 μεταγωγές κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας, με γνώμονα την περαιτέρω προστασίας τους.

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας και για λόγους προστασίας κρατουμένων και προσωπικού, απαγορεύτηκε κάθε είδους επισκεπτήριο, παραλαβή κρατουμένων και μεταγωγών, πλην των ιδιαίτερα σοβαρών και εκτάκτων.

Με τα μέτρα αυτά εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει βελτίωση της κατάστασης.

1. Δεν ευσταθούν οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την κατάσταση των Καταστημάτων Κράτησης και τα μετρά που λαμβάνονται για την πανδημία.

2. Παρά τις δεδομένες δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε πολλά καταστήματα κράτησης γίνεται φανερό ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της υγείας των υπάλληλων και των κρατουμένων.