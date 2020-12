Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ “γκρέμισε” τον Κολοσσό

Ο “δικέφαλος” πήρε το πρώτο του διπλό, έπειτα από 21 μήνες, στην εκπνοή του αγώνα στη Ρόδο.

«Θρίλερ» στην Ρόδο με νικητή τον ΠΑΟΚ!

Αν και ο Κολοσσός επέστρεψε από το -18 και κρατούσε το ροζ φύλλο στα χέρια του, τα μεγάλα σουτ του «Δικεφάλου του Βορρά» στα τελευταία λεπτά και ένα τρίποντο του Τέρνερ στο 1,5’’ πριν τη λήξη, του έδωσαν τη νίκη (85-84), μέσα στη Ρόδο.

Έτσι, αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που ανέβηκε στο 3-5, ενώ από την άλλη οι «θαλασσί» υποχώρησαν στο 2-6.

Με 12/18 τρίποντα τελείωσε το ματς ο ΠΑΟΚ, με τον «λυτρωτή» Τέρνερ να ήταν πρώτος σκόρερ με 16π. και να τον ακολουθούν οι Μπιτς και Γκρίφιν με 14π. ο καθένας.

Από τον Κολοσσό, που του κόστισε και η αστοχία στις βολές στο τέλος, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Καντέρ και Άντριτς με 24π. και 21π. αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 13-21, 37-49, 64-69, 84-85