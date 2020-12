Κόσμος

Κορονοϊός - Βέλγιο: Απαγόρευση πτήσεων από την Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαγορεύονται και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτη πήρε το μέτρο η Ολλανδία. Το σκέφτεται η Γερμανία.

Της Μαρίας Αρώνη

Προληπτική απαγόρευση πτήσεων και σιδηροδρομικών συνδέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε το Βέλγιο, φοβούμενο την εξάπλωση του νέου στελέχους του κορονοϊού που ανιχνεύτηκε στη Βρετανία.

Ανάλογη απαγόρευση ανακοίνωσε πρώτα η Ολλανδία και ακολούθησε και το Βέλγιο, ενώ και η Γερμανία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απαγόρευσης πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Αφρική, αναφέρουν βελγικά ΜΜΕ.

O πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρου δήλωσε χθες τα μεσάνυχτα σε βελγικό τηλεοπτικό σταθμό ότι το Βέλγιο από σήμερα τα μεσάνυχτα θα απαγορεύσει προληπτικά τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για τουλάχιστον 24 ώρες. Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις Eurostar από το Ηνωμένο Βασίλειο αναστέλλονται επίσης προσωρινά. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ αρχικά για 24 ώρες, διότι η επιστημονική εξέταση για τη μεταδοτικότητα του νέου στελέχους του κορονοϊού βρίσκεται σε εξέλιξη. "Δεν έχουμε πειστική απάντηση", δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου.

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «Le Soir», το Βέλγιο πραγματοποιεί επίσης διαβουλεύσεις με τη Γαλλία για το θέμα, καθώς φτάνουν και εκεί τρένα από το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια μπορούν να περάσουν στο Βέλγιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προληπτικοί έλεγχοι θα διενεργούνται επίσης στους δρόμους, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Οι ταξιδιώτες που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι ούτως ή άλλως κόκκινη ζώνη για το Βέλγιο, θα παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες της καραντίνας. "Θα παράσχουμε πολύ σαφείς πληροφορίες σε όλους τους νεοεισερχόμενους σχετικά με το τι αναμένεται από αυτούς", δήλωσε ο Ντε Κρου.

Η Ολλανδία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εξέδωσε τέτοια απαγόρευση πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο χθες το βράδυ λόγω της μετάλλαξης του ιού που εντοπίστηκε εκεί. Η ολλανδική κυβέρνηση ζήτησε ευρωπαϊκή διαβούλευση επί του θέματος, αναφέρει η εφημερίδα «Le Soir».