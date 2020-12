Κοινωνία

Στο νοσοκομείο με κορονοϊό ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους γιατρούς του.

Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία στους γιατρούς. Η νοσηλεία του κρίθηκε αναγκαία καθότι αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.

Τον κ. Μαυρόπουλο αναπληρώνει ο Υποστράτηγος, Γιώργος Δούβαλης.

Πηγή: thestival.gr