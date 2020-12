Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - μετάλλαξη: “Αποτελεσματικά τα εμβόλια”

Δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Υγείας, Γενς Σπαν.

Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης έφθασαν στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί κατά του κορονοϊού παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι στην νέα μετάλλαξη του ιού που εντοπίσθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική κυβέρνηση.

«Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε αυτήν την στιγμή και έπειτα από συνομιλίες μεταξύ των ειδικών των ευρωπαϊκών αρχών», το νέο στέλεχος «δεν έχει επιπτώσεις στα εμβόλια», που παραμένουν «εξ ίσου αποτελεσματικά», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. Η Γερμανία ασκεί την κυλιόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.