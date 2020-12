Κοινωνία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: Με απείλησαν με απόλυση, αν δεν κάνω το εμβόλιο

Ένας νοσηλευτής μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», καταγγέλλοντας την εργοδοσία του.

Την εργοδοσία του για απειλή κατήγγειλε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», νοσηλευτής ιδιωτικής κλινικής, ο οποίος κράτησε την ανωνυμία του.

Όπως είπε, τέθηκε εμμέσως το ζήτημα του εμβολιασμού και απειλήθηκε ότι αν δεν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, θα απολυθεί, χωρίς να πάρει αποζημίωση.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, συναδελφοί του από άλλες κλινικές έχουν απειληθεί για τον ίδιο λόγο.

«Εγώ θα το κάνω το εμβόλιο, όμως είναι αντιδεολογικό», είπε, τονίζοντας ότι πρόκειται για κλάδο του οποίου οι εργαζόμενοι κάνουν τεστ για κορονοϊό δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.