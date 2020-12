Κόσμος

Τουρκία: στα άκρα η κόντρα Ερντογάν – αντιπολίτευσης

«Κατεστραμμένος δικτάτορας» ο Ερντογάν, υποστηρίζει η αντιπολίτευση. «Κλόουν όποιος τον αποκαλεί έτσι», απαντά το κυβερνών κόμμα.

Τους τόνους έχει ανεβάσει η τουρκική αντιπολίτευση με συνεχείς επιθέσεις κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρησιμοποιώντας μάλιστα ακραίους χαρακτηρισμούς, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και της πανδημίας.

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο «κατεστραμμένο δικτάτορα».

«Όταν ο πρόεδρος της χώρας την αντιπολίτευση την αποκαλεί Πέμπτη φάλαγγα, του απαντάμε πως είναι κατεστραμμένος δικτάτορας. Αν πρέπει να διορθώσουμε κάτι, τότε διορθώνω το κατεστραμμένος. Είναι δικτάτορας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το κυβερνών κόμμα δια στόματος του εκπροσώπου της, Εμίν Ακμπάσογου, απάντησε ότι «ο πρόεδρος μας είναι και αρχιστράτηγος του στρατού μας. Είναι όμως κλόουν όποιος τον αποκαλεί κατεστραμμένο δικτάτορα».

Πηγή: skai.gr