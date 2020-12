Κόσμος

Λίμνη καλύφθηκε από λάβα (εικόνες)

Ο αντίκτυπος της έκρηξης του ηφαιστείου, που προκάλεσε συναγερμό στις τοπικές Αρχές.

Η Πολιτική Προστασίας της Χαβάης ζήτησε από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, μετά την έκρηξη ηφαιστείου, που ακολούθησε σειρά σεισμών.

Το ηφαίστειο Kilauea, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί (Big Island) εξερράγη αργά την Κυριακή το βράδυ και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί από το σημείο, φαίνεται η λάβα που έχει «πλημμυρίσει» το σημείο του ηφαιστείου.

Μάλιστα, μία λίμνη με νερό, που βρισκόταν στο σημείο μέχρι την Κυριακή, έχει γίνει πλέον λίμνη με λάβα.