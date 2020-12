Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πρώτος θάνατος ασθενούς από επαναμόλυνση

Ενημερώθηκε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τις Αρχές του Ισραήλ.

Στο νοσοκομείο Schiba κοντά στο Τελ Αβίβ, Ισραηλινοί γιατροί επιβεβαίωσαν τον πρώτο θάνατο ασθενούς από επαναμόλυνση με κορονοϊό.

Πρόκειται για 74χρονο συνταξιούχο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή από επιπλοκές της νόσου.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν ήδη ενημερωθεί, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών ΜΜΕ, ο άτυχος άντρας από το Bnei Brak κοντά στο Τελ Αβίβ, νόσησε από Covid για πρώτη φορά το καλοκαίρι. Υποβλήθηκε σε θεραπεία στο νοσοκομείο, είχε αναρρώσει και όλα τα τεστ που είχε κάνει εκείνη την περίοδο, είχαν βγει όλα αρνητικά.

Περίπου τρεις μήνες αργότερα, ο Ισραηλινός συνταξιούχος μολύνθηκε για δεύτερη φορά από τον ιό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με δύσπνοια και λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Σε δηλώσεις της στον ειδησεογραφικό ιστότοπο «ynet», η Ισραηλινή καθηγήτρια Γκάλια Ραχάβ, επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων, δήλωσε ότι πρόκειται για μία ανησυχητική περίπτωση: «Εάν ένα άτομο μπορεί να μολυνθεί πολλές φορές ενώ ο κορονοϊός μεταλλάσεται, ποια είναι η έννοια του εμβολίου;», διερωτήθηκε.

Το Ισραηλινό Υπουργείο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχουν ενημερωθεί σχετικά, όπως εξηγεί η καθηγήτρια Ραχάβ: «Είναι μία από τις περιπτώσεις στις οποίες είναι σαφές ότι ο ασθενής απεβίωσε από μία νέα μετάλλαξη του ιού και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε αναρρώσει πλήρως από την πρώτη φορά που είχε κολλήσει τον ιό»... «Μολύνθηκε από δύο διαφορετικές μεταλλάξεις του κορονοϊού».