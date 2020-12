Κοινωνία

Αστυνομικοί εν υπηρεσία “πιάστηκαν” επ' αυτοφώρω σε παράνομο καζίνο

Πάρκαραν το υπηρεσιακό όχημα και μπήκαν στην "λέσχη". Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

(εικόνα αρχείου)

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, μετά τον εντοπισμό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, 2 αστυνομικών και 6 ιδιωτών, εντός καφενείου στα νότια προάστια, όπου συμμετείχαν σε τυχερό παίγνιο, τις βραδινές ώρες του Σάββατου 19 Δεκεμβρίου 2020.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ στο καφενείο και στην οικία του ιδιοκτήτη, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9.047 φυσίγγια πυροβόλων όπλων, διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων,

3 συσκευασίες με περίπου 3 κιλά πιθανόν πυρίτιδα,

πιστόλι, περίστροφο και μαχαίρι,

19 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων και πολεμικών τυφεκίων,

125 κροτίδες και 4 καπνογόνα,

2 στρογγυλά τραπέζια κ.λπ. είδη διεξαγωγής παιγνίων και

χρηματικά ποσά.

Όπως διαπιστώθηκε οι αστυνομικοί, που υπηρετούν σε Υπηρεσία της Αττικής, ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και είχαν σταθμεύσει το υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν, πλησίον του καταστήματος.

Επιπλέον, ποσότητα πυρίτιδας 4 κιλών περίπου, που διατηρούσε ένας από τους συλληφθέντες αστυνομικούς στην οικία του, απερρίφθη χθες (Κυριακή 20-12-2020) από συγγενικό του πρόσωπο, που συνελήφθη από το οικείο Τμήμα Ασφαλείας.

Οι εμπλεκόμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ - κατά περίπτωση - επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, για παραβίαση των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και παράλληλα σε βάρος τους διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.