Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης: Ισοπαλία στους “Ζωσιμάδες”

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της εφετινής Super League, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι.

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της εφετινής Super League, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στους «Ζωσιμάδες» στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, κλείνοντας με ισοπαλία τις υποχρεώσεις τους για το 2020. Οι Παμλίδης (23’) και Κρίζμαν (86’) τα γκολ του ΠΑΣ, «απάντησε» στο 33’ ο Μουνάφο κι έδωσε (προσωρινό) προβάδισμα στους Αρκάδες, ο Λουίς Φερνάντεθ (84’).

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο με διάθεση να παίξουν επιθετικά και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες. Στο 17’ ο Αστέρας έφτασε κοντά στο γκολ, μετά την ασίστ του Σίτο προς τον Ριέρα, όμως το σουτ του τελευταίου (αφού κόντραρε), χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε κόρνερ.

Στο 20’ ο Ελευθεριάδης έκλεψε τη μπάλα, έκανε παράλληλη μπαλιά προς τον Κρίζμαν που προσπάθησε με τακουνάκι να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά βρήκε «αέρα». Τρία λεπτά αργότερα όμως, σε μία εξαιρετική ομαδική ενέργεια των γηπεδούχων, ο ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε το γκολ που έψαχνε. Ο Σιόντης έδωσε στον Κρίζμαν, αυτός άλλαξε γρήγορα με τον Πίρσμαν που έκανε τη σέντρα από τα αριστερά με τον Παμλίδη να σπρώχνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Η αντίδραση του Αστέρα ήταν γρήγορη. Στο 33’ από κατέβασμα του Μπαράλες κι εξαιρετική κάθετη πάσα του Ριέρα προς τον Μουνάφο, ο τελευταίος με προβολή ήταν πιο γρήγορος από τον Χουτεσιώτη που έκανε την έξοδο και έφερε το ματς στα ίσα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΣ έμεινε με δέκα παίκτες, μετά από την απευθείας αποβολή του Σιόντη στο 54’, για σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στο πόδι του Σίτο. Οι φιλοξενούμενοι έχοντας πλέον το αριθμητικό πλεονέκτημα, προσπάθησαν να πιέσουν ακόμη περισσότερο την ομάδα των Ιωαννίνων, όμως σπατάλησαν κάθε καλή ευκαιρία που δημιούργησαν στο 62’ με τον Σίτο, στο 65’ με τον Ριέρα και στο 73’ με τον Κρέσπι.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τη δική του καλή στιγμή με το καλό σουτ του Λιάσου στο 78’, όμως ο Αστέρας άρχισε να ανεβάζει ξανά την πίεσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κι αφού έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Μπαράλες μέσα σε ένα λεπτό (82’-83’), πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 84’, με καταπληκτικό σε δημιουργία κι εκτέλεση γκολ του Λουίς Φερνάντεθ, που είχε μπει ως αλλαγή δέκα λεπτά νωρίτερα.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, είχαν τα ψυχικά αποθέματα για να ψάξουν το γκολ της ισοφάρισης και τα κατάφεραν στο 86’ με κοντινό πλασέ του Κρίζμαν, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του νεοεισελθόντα Σάλιακα και «χλιαρή» απομάκρυνση της μπάλας από τον Φερνάντεθ. Σκορ που δεν άλλαξε ως το φινάλε, «σφραγίζοντας» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Οικονομόπουλος (84’ Σάλιακας), Πίρσμαν, Εραμούσπε, Κάργας, Κάστρο (8’ λ.τρ. Σιόντης), Ντομίνγκεθ, Νάουμετς (46’ Λέο Μπατίστ), Ελευθεριάδης (63’ Παντελάκης), Παμλίδης (63’ Λιάσος), Κρίζμαν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Άλβαρες, Σουάρεθ, Καστάνιο, Μουνάφο, Ιγκλέσιας (40’ λ. τρ. Βαλιέντε), Σίτο (89’ Καπίγια), Ριέρα (74’ Λουίς Φερνάντεθ), Κρέσπι (74’ Λέο Τιλίκα), Μπαράλες