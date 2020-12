Κόσμος

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ: ευρωπαϊκό “μπλόκο” στην Βρετανία

Τα μέτρα για τις αφίξεις πολιτών από Ηνωμένο Βασίλειο θα παρουσιαστούν, την Τρίτη, στους μόνιμους πρεσβευτές των χωρών- μελών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιχειρήσει αύριο να εναρμονίσει τα μέτρα που αποφάσισαν οι χώρες μέλη της για να εμποδίσουν τις αφίξεις πολιτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τον εντοπισμό ενός «εκτός ελέγχου» μεταλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού, όπως έγινε γνωστό από ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση της επιτροπής του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, που συγκλήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, επέτρεψε «να καθορίσουμε τις διάφορες επιλογές για το άνοιγμα εκ νέου των συνόρων, συντονισμένα και με ταυτόσημα μέτρα» ανέφερε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα μέτρα που συζητήθηκαν σήμερα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων θα παρουσιαστούν αύριο, Τρίτη, στους μόνιμους πρεσβευτές των χωρών μελών. Οι τελευταίοι θα κληθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διάρκειά τους και το εύρος τους.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν την Κυριακή είναι «προληπτικά» και βασικός στόχος τους ήταν να εμποδιστούν τα ταξίδια από το Ηνωμένο Βασίλειο, εξήγησε ο εκπρόσωπος μιας χώρας μέλους. Η διάρκειά τους ποικίλλει, από 48 ώρες (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ιρλανδία) μέχρι 10 μέρες (Γερμανία, Φινλανδία, Ολλανδία). Η Βρετανία βρέθηκε σήμερα σχεδόν αποκομμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη, αφού πολλές χώρες αποφάσισαν να διακόψουν τις αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές ή θαλάσσιες συνδέσεις τους.

«Είχαμε μια σοβαρή πληροφορία, συνεννοηθήκαμε με τις κοντινότερες χώρες και λάβαμε αυτήν την απόφαση. Ο συντονισμός υπάρχει», είπε ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Κλεμάν Μπον, μιλώντας στο France Inter. «Όπως και πολλές άλλες χώρες, λάβαμε αμέσως μέτρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να εμποδίσουμε την ανεξέλεγκτη είσοδο αυτού του μεταλλαγμένου ιού», εξήγησε από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις ευρωπαϊκές αρχές για τα επόμενα βήματα, κυρίως για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου. Είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις να ισχύουν για όλους και ότι η απαγόρευση εισόδου ή πτήσεων δεν θα μπορεί να παρακάμπτεται μέσω άλλων χωρών της ΕΕ», τόνισε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Οι χώρες μέλη επισήμαναν επίσης ότι είναι σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα στον Χώρο Σένγκεν. Ένα άλλο εξίσου σοβαρό θέμα είναι ο επαναπατρισμός των πολιτών τους και των μονίμων κατοίκων κάθε χώρας που θα θελήσουν να επιστρέψουν από το Ηνωμένο Βασίλειο στα σπίτια τους, σημείωσε μια διπλωματική πηγή.