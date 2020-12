Κόσμος

Ο Τραμπ έβγαλε διάταγμα για την αρχιτεκτονική των μελλοντικών ομοσπονδιακών κτιρίων

Ο απερχόμενος Πρόεδρος επιθυμεί όλα τα μελλοντικά κτίρια να είναι «όμορφα» και να έχουν κλασικό, ελληνορωμαϊκό στιλ!

Τα μελλοντικά κτίρια των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «όμορφα», δηλαδή να έχουν κλασικό, ελληνορωμαϊκό στιλ, όρισε με εκτελεστικό διάταγμά του ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απομένει ένας μήνας πριν από το τέλος της θητείας του.

Το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα έχει στόχο να «ενθαρρύνει» τη «μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική» στα ομοσπονδιακά δημόσια κτίρια, με κατά προτίμηση «κλασικό» στιλ ή άλλα «παραδοσιακά» πρότυπα, στις μελλοντικές συμβάσεις οικοδόμησης τέτοιων.

Αυτό είναι το στιλ πολλών γνωστών κτιρίων ειδικά στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπως ο Λευκός Οίκος, το Καπιτώλιο, όπου εδρεύει το Κογκρέσο και του Lincoln Memorial.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «κατά μεγάλο μέρος σταματήσει να οικοδομεί όμορφα κτίρια», διατείνεται το διάταγμα, επικρίνοντας το «παράταιρο ετερόκλιτο μίγμα» της αρχιτεκτονικής των δημόσιων κτιρίων που ανεγέρθηκαν στην Ουάσιγκτον μετά το 1950.

Στην αρχική του εκδοχή, το κείμενο επέβαλε απαγόρευση στην οικοδόμηση κτιρίων οποιουδήποτε άλλου αρχιτεκτονικού στιλ πλην του ελληνορωμαϊκού, προκαλώντας αντιδράσεις από μέρους ορισμένων ενώσεων αρχιτεκτόνων.

Μολονότι οι διατυπώσεις του τελικού κειμένου είναι μετριασμένες και πιο ευέλικτες, το εκτελεστικό διάταγμα επικρίθηκε από την ένωση αρχιτεκτόνων του American Institute, που εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην πρωτοβουλία.

«Οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να αποφασίζουν οι ίδιοι το στιλ της αρχιτεκτονικής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους», έκρινε ο διευθυντής της οργάνωσης αυτής, ο Ρόμπερτ Άιβι, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε.

Ο Τραμπ, επιχειρηματίας του τομέα των ακινήτων προτού γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει συνδέσει το όνομά του με μοντέρνα κτίρια, φτιαγμένα από χάλυβα και γυαλί, συχνά με επίχρυσα διακοσμητικά στοιχεία.