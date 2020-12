Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: αναμενόμενες οι μεταλλάξεις του κορονοϊού (βίντεο)

Τι είπε για τον περιορισμένο αριθμό εμβολίων που θα φτάσει αρχικά στη χώρα μας, αλλά και τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Ο λοιμωξιολόγος Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», κι αναφερόμενος στο θέμα της μετάλλαξης του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Βρετάνια, υπογράμμισε ότι οι μεταλλάξεις είναι αναμενόμενες και δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν ιδιαίτερα.

Συμπλήρωσε πως η συγκεκριμένη μετάλλαξη δεν φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ερωτηθείς για τον χαμηλότερο αριθμό εμβολίων που θα φτάσει στη χώρα μας από αυτόν που αρχικά είχαμε υπολογίσει, υπογράμμισε ότι με την πάροδο του χρόνου ο αριθμός των δόσεων των εμβολίων που θα είναι στη διάθεση μας θα αυξάνεται και αυτό θα γίνει αισθητό όταν θα φτάσουν στη χώρα μας και τα άλλα 2 εμβόλια κατά του κορονοϊόυ, μετά από αυτό της Pfilzer, δηλαδή αυτά της Moderna και της AstraZeneca.

Σχολιάζοντας δε την απροθυμία πολλών πολιτών να εμβολιαστούν, όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι ο κόσμος είναι διατακτικός κι όχι αρνητικός και πως όσο περνάει ο χρόνος η στάση των πολιτών θα γίνεται πιο θετικός απέναντι στον εμβολιασμό.

Τέλος και σε ότι αφορά τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είπε πως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τα περάσουμε με την οικογένεια μας, αλλά συμπλήρωσε πως δεν κατάλαβε από πού προέκυψε ο αριθμός των 9 ατόμων που μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι, θεωρώντας πως έκανε περισσότερο κακό παρά καλό.