Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο - Ιερώνυμος: Θα το έκανα πρώτος, αν δεν είχα νοσήσει

Συνάντηση Βασίλη Κικίλια με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας εμβλιασμού. Τι ζήτησε από τον Μακαριώτατο ο Υπουργός Υγείας.

Την αρωγή της Εκκλησίας στην ενημέρωση αναφορικά με τον εμβολιασμό ζήτησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά την συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την συνάντηση και του ευχήθηκε υγεία, ενώ τόνισε πως βρισκόμαστε στην καρδιά της μάχης.

Ζήτησε, επίσης, «αυτές τις άγιες ημέρες η Εκκλησία να συμπαρασταθεί στην οργανωμένη Πολιτεία, σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται, ώστε να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας, να τους φροντίσουμε».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι «αυτές τις ημέρες είναι σημαντικό να τονίζουμε το αγαθό της δημόσιας υγείας, την αξία της ανθρώπινης ζωής» και ευχήθηκε «να δείξουμε όλοι με θέρμη την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας και να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο από τον επικίνδυνο ιό. Η επιχείρηση «ελευθερία» αποσκοπεί να ξαναπάρουμε σιγά-σιγά τις ζωές μας πίσω».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την χαρά του για την συνάντηση με τον υπουργό και θέλησε, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, να συνεχάρη και να ευχαριστήσει το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων που αγωνίζονται καθημερινά, ενώ έκανε λόγο για την αυτοθυσία των ανθρώπων αυτών χαρακτηρίζοντάς τους λειτουργούς της αγαθοεργίας.

«Θα ήθελα κι εγώ να εκδηλώσω τη χαρά μου για τη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον αγαπητό μας κύριο Βασίλη Κικίλια, διότι μου έδωσε κατ’ αρχήν την ευκαιρία και λόγω της δικής μου περιπέτειας και της περιποιήσεως στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο, στην Πολιτεία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και, κυρίως, να του εκφράσω όχι μόνο ευχαριστίες και θερμά συγχαρητήρια προς τις αδελφές νοσοκόμες, στο προσωπικό αυτό, που όπως έγραψα και το πιστεύω, είναι λειτουργοί της αγαθοεργίας», είπε ο Αρχιεπίσκοπος και συνέχισε: «Πέρα λοιπόν από τις ευχαριστίες, συζητήσαμε για την πορεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλος ο πλανήτης και μιλήσαμε για τις δυνατότητες να συνεργαστούμε, ώστε αυτό το κακό να σμικρυνθεί όσο μπορούμε περισσότερο».

«Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα μέσα αυτά. Δε θα μπορούσε νομίζω, είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω και η πλειοψηφία της Ιεραρχίας και οι κληρικοί μας, να μην υποστηρίξει αυτή τη στιγμή την ανάγκη να συνεργαστούμε με την Πολιτεία για τον εμβολιασμό των ανθρώπων. Λόγω της περιπέτειάς μου, της δοκιμασίας μου, παρόλο που θα ήθελα να είμαι κι εγώ από τους πρώτους που θα έκαναν το εμβόλιο, δεν μου το επιτρέπουν οι γιατροί μου, αλλά λίγο αργότερα. Αυτή τη μέρα, το ξεκίνημα, που είναι και ένας συμβολισμός, δεν θα ήθελα η Εκκλησία να μην είναι παρούσα. Γι’ αυτό, κάποιος από τους Αρχιερείς μας θα είναι. Πιστεύω ότι και αυτού είναι ίδιες οι θέσεις ως προς τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά πιστεύω ότι στις 27 του μηνός θα είμαστε κι εμείς εκεί», σημείωσε επίσης και κατέληξε: «Αυτή η κίνηση εκδηλώνει τη συμπαράσταση σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε στον Υπουργό, και μέσω του Υπουργού στην Πολιτεία μας, να έχουμε καλά αποτελέσματα, ώστε του χρόνου να γιορτάσουμε διαφορετικά τις μεγάλες ημέρες».