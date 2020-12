Υγεία - Περιβάλλον

Testing.gov.gr - Μητσοτάκης: καθοριστικής σημασίας η συμμετοχή των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε ο Πρωθυπουργός απο τους πολίτες για το νέο πρόγραμμα με τα δωρεάν δειγματοληπτικά τεστ COVID.

Μπήκε σήμερα σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα με στόχο την καθημερινή διενέργεια περίπου 12 χιλιάδων δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη την Επικράτεια. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα στη διεύθυνση testing.gov.gr και έχουν καθοριστεί 386 σταθερά σημεία ελέγχου στα οποία συμπεριλαμβάνονται Κέντρα Υγείας, μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και υγειονομικές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Στην πλατφόρμα, αυτή, μπορεί κάθε ένας να δηλώσει ενδιαφέρον για test και θα ειδοποιείται για τον τόπο και τον χρόνο που θα το κάνει. Το πρόγραμμα αφορά όλους, με εξαίρεση όσους παρουσιάζουν συμπτώματα, οι οποίοι θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με τον γιατρό τους για να κάνουν τεστ στα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter προτρέπει τους πολίτες να λάβουν μέρος στα νέα δωρεάν δειγματοληπτικά τεστ COVID. Συγκεκριμένα έγραψε τα εξής: «Ο τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος για την παρακολούθηση ασυμπτωματικών φορέων covid είναι μία πτυχή της εθνικής στρατηγικής κατά του κορονοϊού. Η συνδρομή των πολιτών σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είναι καθοριστικής σημασίας. Δηλώστε συμμετοχή εδώ: www.testing.gov.gr».

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες:

Η πανδημία του κορονοϊού μας έφερε αντιμέτωπους με καταστάσεις που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε λίγους μήνες πριν. Η αντιμετώπισή του επιβάλλει ομοψυχία και την τήρηση των μέτρων που συνιστούν οι ειδικοί από όλους μας. Κάθε ένας και κάθε μία από εμάς μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια. Μια πτυχή αυτής της κοινής προσπάθειας είναι η παρακολούθηση της διασποράς του κοροναϊού στην κοινότητα και η εκτίμηση του λεγόμενου «δείκτη θετικότητας». Ο δείκτης θετικότητας προκύπτει από τα τεστ κοροναϊού που γίνονται καθημερινά στη χώρα. Σήμερα πραγματοποιούνται περίπου 20 χιλιάδες τεστ καθημερινά από το δημόσιο σύστημα υγείας σε άτομα που κατά κανόνα έχουν ιστορικό που αυξάνει την πιθανότητά τους να έχουν εκτεθεί στον ιό. Στόχος μας είναι αυτός ο αριθμός να αυξηθεί σημαντικά και στην εθνική στρατηγική να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση ασυμπτωματικών εθελοντών μέσω της τυχαίας επιλογής 12,000 πολιτών καθημερινά.